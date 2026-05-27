Německo zpřísní boj proti obchodování s lidmi a nucené prostituci, stíhat bude i klienty

Německo hodlá zpřísnit boj proti obchodování s lidmi a proti nucené prostituci. Vláda kancléře Friedricha Merze na svém zasedání schválila návrh zákona, který míří nejen na pachatele, ale také na zákazníky využívající služeb obětí, informovala agentura DPA.
Dosud bylo možné podle německých zákonů postihovat jen zákazníky prostitutek a prostitutů, kteří byli k prodeji svého těla donuceni. Nyní budou mít policisté možnost stíhat i lidi, kteří vědomě využívají služeb obětí obchodování s lidmi, například soukromé stavebníky, klienty masokombinátů či zákaznice nehtových studií. Hrozit jim bude buď pokuta, nebo až pětileté vězení.
„Soustředíme nyní pozornost na stranu poptávky,“ uvedla ministryně spravedlnosti Stefanie Hubigová. Kdo vědomě požívá výhod plynoucích z „moderního otroctví“, nesmí podle ní uniknout trestu.
Zvýšit se mají podle návrhu zákona také tresty za obchodování s lidmi. Dnes je běžná trestní sazba pět let vězení a desetiletý trest je možné uložit jen ve zvlášť závažných případech - například, když pachatel svou oběť unesl či jednal v rámci organizované zločinecké skupiny. Nově by mělo být možné poslat odsouzence do vězení ve všech případech obchodování s lidmi až na deset let.
Návrh zákona posoudí poslanci Spolkového sněmu a také Spolková rada, která zastupuje zájmy 16 německých spolkových zemí. Předpokládá se, že v obou komorách návrh získá potřebnou podporu.
Mohlo by vás zajímat: Legalizace by nám usnadnila podnikání, nemůžeme dělat, že prostituce neexistuje, říká Vladana Augstenová
Děti už nebudou muset vídat rodiče, kteří je bili nebo zneužívali. Soud jim odebere rodičovská práva
Opatrovnické soudy by v budoucnu měly mít povinnost posoudit, zda ve vztahu k dítěti neexistují důvody pro zbavení rodičovské odpovědnosti rodiče, který se vůči dítěti či druhému rodiči dopustil domácího násilí.
Ukrajinský generál vyhlíží bod obratu. "Zvyšujeme tlak ve snaze zahnat Rusy zpět"
Ukrajina má šest měsíců na to, aby od Ruska převzala iniciativu na bojišti a posílila svou pozici pro mírová jednání, řekl agentuře Reuters vysoce postavený velitel ukrajinské armády. Předpokládá, že po více než čtyřech letech rozsáhlé invaze v nejbližší době nastane obrat ve prospěch Kyjeva.
„Nevysílá dobrý signál,“ řekl Pavel v Estonsku o Babišově vládě. Zmínil muniční iniciativu
„Zatímco loni ještě do české muniční iniciativy přispívalo 18 zemí, letos se počet snížil na polovinu,“ řekl český prezident Petr Pavel deníku Financial Times. Na středeční dotaz médií během jeho cesty do estonské metropole Tallinnu doplnil detaily toho, jak pomoc Ukrajině tímto prostřednictvím funguje. Zároveň se kriticky vyjádřil směrem k současné české vládě.
Banka dá českému fotbalu ročně stovky milionů a bude i novým partnerem reprezentace
Fotbalová asociace ČR (FAČR) a skupina ČSOB uzavřely do roku 2030 dlouhodobé strategické partnerství. ČSOB se také stane od června generálním partnerem české fotbalové reprezentace.