Německo v šoku. Úřady evidují stovky dětských sňatků, týkají se i jedenáctiletých dívek

Stovky dětských sňatků, některé s jedenáctiletými dívkami. To není Afghánistán, ale sousední Německo. Jen v Bádensku-Württembersku zaznamenaly úřady od roku 2012 dohromady 358 případů dětských sňatků. Znepokojivá čísla se dostala na veřejnost poté, co místní politici ze strany Alternativa pro Německo (AfD) iniciovali parlamentní šetření.
Mezi nejzávažnější případy patří podle serveru Euronews manželství jedenáctileté dívky z Iráku se sedmnáctiletým krajanem. Německé úřady tento sňatek zrušily v roce 2020. O dva roky dříve soud anuloval také manželství čtrnáctileté Afghánky s třicetiletým mužem stejné národnosti.
Soudy mezi lety 2018 a 2024 legální cestou definitivně anulovaly celkem osm ze zmíněných 358 dětských sňatků.
Alarmující zjištění podle serveru vychází z reakce zemské vlády Bádenska-Württemberska na menší šetření, které podali členové zemského parlamentu za AfD Nikolaos Boutakoglou a Emely Knorrová.
U dalších 350 případů úřad eviduje „ostatní rozhodnutí“, tedy bez pravomocného rozhodnutí o anulování manželství. Důvodem mohlo být dosažení plnoletosti nezletilého partnera, úmrtí jednoho z manželů nebo i rozhodnutí nepokračovat v řízení.
Zemská vláda navíc potvrdila, že v současnosti neprobíhá žádné soudní řízení o zrušení dětského sňatku.
Zákon přitom od roku 2017 dovoluje v Německu uzavírat manželství pouze osobám starším osmnácti let. V roce 2024 Spolkový sněm přijal další opatření, která upravují právní postavení nezletilých v manželstvích uzavřených v zahraničí.
Ochrana pro děti
Statistiky zveřejnila vláda v reakci na dotazy poslanců Nikolaose Boutakogloua a Emely Knorrové ze strany Alternativa pro Německo, známé svými ostrými protiimigračními a protiislámskými postoji. Kontrarozvědka BfV stranu loni dokonce označila za prokazatelně pravicově extremistickou.
Podle Boutakogloua se ministerstvo vnitra zabývá výhradně sňatky uzavřenými v zahraničí. Téměř čtyřicet procent evidovaných případů se podle něj týkalo manželství mezi syrskými občany. V dokumentech však figurují také občané Bulharska, Turecka, Afghánistánu, Iráku či Pákistánu.
Poslanec zveřejněná čísla označil za otřesná a kritizoval podle něj nedostatečnou pozornost, kterou německé úřady problematice věnují.
Jeho stranická kolegyně Emely Knorrová požaduje účinnější ochranu ohrožených dětí a rychlejší zásahy proti nuceným sňatkům. „Dětské sňatky jsou neslučitelné s našimi hodnotami. Děti mají právo na bezpečí, vzdělání a možnost samostatně rozhodovat o své budoucnosti,“ uvedla politička.
Každá pátá dívka
Problém přitom zasahuje i německé školy. Poradenské centrum YASEMIN, které financuje zemská vláda, evidovalo za rok 2025 celkem 80 lidí ohrožených nuceným sňatkem. Třiatřicet z nich bylo nezletilých a čtyřem ještě nebylo ani dvanáct let.
Podle Dětského fondu OSN (UNICEF) se celosvětově každá pátá dívka provdá před dosažením osmnácti let. Nejhorší situace panuje v západní a střední Africe, kde se před dosažením plnoletosti (18 let) vdá přibližně každá třetí dívka.
UNICEF považuje dětské sňatky za závažné porušování lidských práv. Dívky často přicházejí o možnost dokončit vzdělání, čelí zvýšenému riziku násilí a ztrácejí kontrolu nad vlastní budoucností.
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