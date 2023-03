První cesta krále. Německo přivítalo Karla III., vyfotil se u Braniborské brány

Objem zakázky na dodávky paliva z USA pro Jadernou elektrárnu Dukovany bude v jednotkách miliard. Informaci novinářům sdělil člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika v energetické firmě ČEZ Bohdan Zronek.

Palivo od americké společnosti Westinghouse je podle něj kompatibilní s dříve používaným z Ruska. ČEZ se rozhodl dodavatele paliva vyměnit z bezpečnostních důvodů po loňském napadení Ukrajiny Ruskem. Dosud užívané palivo bylo od firmy TVEL, spadající do ruského státního holdingu Rosatom.

Westinghouse má jaderné palivo dodávat do Dukovan od začátku příštího roku. Délka kontraktu bude podle ČEZ záviset na počtu výměn paliva, minimální doba je ale sedm let. "Řádově jsou to jednotky miliard korun," uvedl Zronek k objemu zakázky. Konkrétnější být podle něj firma nemůže.