Spojenci se mají na co těšit. Trump je před summitem pozurážel jednoho po druhém

Americký prezident Donald Trump znovu obvinil evropské spojence z nedostatečné podpory Spojených států. Varoval, že přestože nyní USA vydávají velké částky na ochranu evropských zemí před Ruskem, v budoucnu by mohly „říci také ne“. Jeho vyjádření poukazuje na prohlubující se rozdíly mezi USA a evropskými členy NATO v pohledu na roli aliance – a to krátce před nadcházejícím summitem v Ankaře.
Americký prezident evropské členy Severoatlantické aliance kritizoval v pondělí v oválné pracovně Bílého domu při setkání s novináři.
USA podle něj po léta vynakládaly obrovské prostředky na obranu Evropy. Když však Washington požádal o pomoc v konfliktu s Íránem, důležití partneři podle Trumpa Spojeným státům nepomohli, uvádí například německý list Tagesspiegel.
„Byli jsme skvělým členem NATO a během těch mnoha let jsme na obranu Evropy vydali biliony dolarů,“ řekl Trump. „Pak jsme je požádali o pomoc. Nepotřebovali jsme je, ale byl jsem zvědavý (...) A oni nám nepomohli,“ dodal a rozhodnutí Evropanů označil za „hloupé“.
„Itálie byla velmi špatná, Německo bylo velmi špatné (...) Ani Británie nepomohla,“ pokračoval Trump.
„Žádný Churchill“
Na adresu britského premiéra Keira Starmera, který v pondělí oznámil svou rezignaci, pak Trump poznamenal, že to „s prominutím nebyl žádný Winston Churchill“.
Americký prezident neupřesnil, jakou konkrétní pomoc po evropských spojencích požadoval. Z kontextu ale vyplývá, že kritizoval údajnou evropskou nečinnost během americké války s Íránem. Představitelé americké administrativy už dříve několikrát tvrdili, že spojenci v NATO během konfliktu neposkytli Spojeným státům dostatečnou podporu.
Nejisté spojenectví
Trump tak v pondělí zároveň nepřímo zpochybnil americké bezpečnostní závazky vůči Evropě pro případ ruského útoku. Uvedl, že Spojené státy vynakládají stovky milionů dolarů na ochranu evropských zemí před Ruskem, ale pokud spojenci nebudou ochotni pomáhat USA ani v menších záležitostech, mohl by Washington v budoucnu rovněž odmítnout pomoc.
„Vezměte si, že za NATO utrácíme šílené částky, a oni nepomohou,“ řekl rozhořčeně Trump. Dodal, že pokud Washington požádá Evropu o „malou záležitost“ a ona odmítne, je to „vážně hloupé“. „Protože my jim můžeme říct to samé. A možná to i tak uděláme,“ prohlásil.
Evropské země dlouhodobě upozorňují, že řada z nich podporovala americké operace v Afghánistánu či Iráku a v posledních letech výrazně zvýšila obranné výdaje.
Trump svůj rétorický útok na evropské členy NATO pronesl den před příjezdem generálního tajemníka NATO Marka Rutteho do Washingtonu. Na programu má mimo jiné schůzku s Trumpem v Bílém domě a jednání s dalšími vysokými představiteli americké administrativy.
Nejistý Trump
Rutte přijíždí do Spojených států zhruba dva týdny před plánovaným summitem NATO, který se má uskutečnit v Ankaře. Podle zdrojů britského serveru The Middle East Eye si přitom americký prezident nebyl jistý, zda se summitu vůbec zúčastní. Nakonec však údajně tureckému prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi řekl, že „jen kvůli němu“ na summit přijede.
Podle polského vojenského serveru Defence24 bude jedním z hlavních témat summitu otázka evropské obranné schopnosti při omezené účasti Spojených států.
Východní křídlo aliance potřebuje potvrzení, že NATO bude schopné bránit své území i v případě, že USA omezí část své vojenské role v Evropě. Někteří evropští členové však mají obavy, zda Evropa dokáže včas vybudovat odpovídající náhradu za americké kapacity, píše server.
Trumpovy priority však leží jinde. Bezprostřední výzvou je pro něj Blízký východ, zatímco Evropu vnímá jako prostor, kde by spojenci měli více investovat do vlastní obrany a méně spoléhat na americké zdroje.
Summit navíc přichází krátce poté, co americký ministr obrany Pete Hegseth uvedl, že USA během příštích šesti měsíců přehodnotí své vojenské rozmístění v Evropě. Právě tento rozdíl mezi americkým a evropským pohledem na roli NATO bude podle polského serveru jednání summitu výrazně formovat.
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