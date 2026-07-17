Německo se letos zúčastní francouzského jaderného cvičení, uvedl Merz

Německo se letos zúčastní francouzského cvičení jaderného odstrašení. Po jednání s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem to v pátek oznámil německý kancléř Friedrich Merz. Podle něj se jedná o symbolický krok směrem k evropskému odstrašení. Vlády obou zemí se na společném zasedání dohodly také na dalším posílení obranné a bezpečnostní spolupráce.
Na západě Německa se v pátek ráno sešly nejprve německá a francouzská bezpečnostní rada. Jednaly na letecké základně Nörvenich u Kolína nad Rýnem. Následně se na zámku Augustusburg v Brühlu sešli Macron, Merz a ministři vlád obou zemí.
Na tomto zámku nabídl v roce 1962 někdejší francouzský prezident Charles de Gaulle německému kancléři Konradu Adenauerovi smlouvu o francouzsko-německém přátelství, z níž vzešla Elysejská smlouva. Tento dokument z ledna 1963 položil základy těsné francouzsko-německé spolupráci.
Pro Macrona byly páteční německo-francouzské vládní konzultace pravděpodobně poslední. Na jaře příštího roku se budou konat ve Francii prezidentské volby, v nichž už nemůže kandidovat.
Ohlášenou spolupráci na jaderném odstrašení zahájily Německo a Francie už ve čtvrtek společným leteckým cvičením. Dvě francouzské stíhačky Rafale a dva německé stroje Eurofighter zkoušely tankování za letu z francouzského letadla. V pátek na základně Nörvenich cvičení pokračovalo druhou částí.
Němečtí a francouzští vojáci si vyzkoušeli společnou údržbu letadel. Merz v pátek na tiskové konferenci řekl, že dalším krokem bude účast Německa na jaderných manévrech francouzské armády. Kdy přesně se budou konat, neuvedl. Mělo by to být ale ještě do konce tohoto roku.
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