Německá vláda dojednala s Řeckem vracení migrantů, na cestě je i dohoda s Itálií

před 57 minutami

Berlín se domluvil s Athénami na uzavření dohody o vracení migrantů, kteří před příchodem do Německa požádali o azyl v jiné zemi Evropské unie. Podle agentury DPA to v pátek sdělila mluvčí ministerstva vnitra. K definitivnímu naplnění dohody zbývá podle mluvčí už jen jedna korespondence, žádné podrobnosti ale uvést nechtěla. Obdobnou dohodu už spolková vláda uzavřela minulý týden se Španělskem a další, s Itálií, je prý na dobré cestě. Dohoda s Athénami se týká osob zadržených na rakousko-německých hranicích, které už předtím požádaly o azyl v Řecku. Tito lidé mohou být posláni zpět do 48 hodin. Stejné podmínky platí i v případě dohody se Španělskem.