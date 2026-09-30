Německo schválilo reformu sociální péče. Bezdětní si připlatí

Německá vláda ve středu přijala reformu pojištění dlouhodobé péče. Vládní strany, konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD), se o její konečné podobě přely do poslední chvíle. Nebylo tak jasné, zda se nakonec na programu dnešního zasedání objeví. Návrh, který ještě musejí schválit poslanci, mimo jiné stanoví, že od 1. ledna vzrostou bezdětným příspěvky na pojištění.
Německý systém sociálního zabezpečení zahrnuje pojištění zdravotní, úrazové a důchodové, pojištění pro případ nezaměstnanosti či pojištění dlouhodobé péče. Právě pojištění dlouhodobé péče (Pflegeversicherung) se týká reforma, kterou předložil ministr zdravotnictví Carsten Linnemann.
Cílem jsou podle vlády úspory v systému, aby se nemusely zvyšovat příspěvky. Podle agentury DPA jinak hrozil letos miliardový schodek v pojištění dlouhodobé péče. Po loňském zvýšení činí sazba 3,6 procenta, u bezdětných pak 4,2 procenta z příjmů podléhajících příspěvku. Podle DPA se od příštího roku zvýší příspěvky pro bezdětné. Celkově chce ale reforma udržitelnosti systému dosáhnout škrty a dalšími úpravami.
"Systém je pod masivním finančním tlakem," uvedl ministr Linnemann. Podle něj se za posledních dvacet let ztrojnásobil počet lidí, kteří ze systému pojištění dlouhodobé péče čerpají. Dnes jich je šest milionů, před 20 lety to byly jen dva miliony.
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