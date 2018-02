Německo půjčí Česku originál mnichovské dohody, oznámil Stropnický

před 5 hodinami

Německo zapůjčí do České republiky originál mnichovské dohody, jednoho z nejdůležitějších dokumentů české moderní historie. Uvedl to ve čtvrtek ministr zahraničí Martin Stropnický po schůzce s německým protějškem Sigmarem Gabrielem. "Velmi si vážím toho, že německá strana zapůjčí do České republiky originál mnichovské dohody. Poděkoval jsem Sigmaru Gabrielovi," napsal Stropnický na Twitteru. Uvedl také, že v rozhovoru s německým ministrem zahraničí ocenil skvělou úroveň česko-německých vztahů a zdůraznil význam strategického dialogu mezi oběma státy. "Naším společným cílem je další prohloubení strategické spolupráce, a to i v rámci EU," dodal.

Velmi si vážím toho, že německá strana zapůjčí do České republiky originál Mnichovské dohody. Poděkoval jsem @sigmargabriel. — Martin Stropnický (@stropnickym) February 15, 2018

autor: ČTK | před 5 hodinami

Související







Hlavní zprávy