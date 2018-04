Německo přijme do dvou let přes 10 tisíc uprchlíků. Cílem kroku je omezit pašování lidí do země

AKTUALIZOVÁNO před 15 minutami

Německo přijme v rámci přesidlovacího programu Evropské unie dalších 10 200 uprchlíků. Podle agentury DPA to oznámil ministr vnitra Horst Seehofer. Ještě letos by do Německa mělo přijít 4600 uprchlíků, dalších 5600 by je mělo následovat v příštím roce. Cílem chystaného kroku je podle Seehofera otevřít legální možnosti, jak se dostat do Německa, a vzít tak vítr z plachet pašerákům lidí. "Tyto (přesidlovací) programy mají ten smysl, abychom se vyhnuli nelegálním cestám, abychom se vyhnuli úmrtím na moři," vysvětlil. Podle DPA do Německa přijdou uprchlíci hlavně ze severní Afriky a Blízkého východu, především půjde o Syřany z uprchlických táborů v Turecku, Jordánsku a Libanonu.

autor: ČTK | před 2 hodinami