Německo přijalo dalšího Američana nakaženého ebolou. V Kongu už zemřelo 672 lidí

Německo přijalo dalšího Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. V noci na pondělí o tom podle agentury DPA informovalo německé ministerstvo zdravotnictví. Zdravotník je v péči lékařů v univerzitní nemocnici ve Frankfurtu nad Mohanem. Jednoho Američana nakaženého ebolou Německo přijalo už v květnu, další muž s podezřením na nákazu byl tehdy hospitalizován v Česku.
Nakažený americký zdravotník přiletěl v noci na pondělí na mezinárodní letiště ve Frankfurtu nad Mohanem, následně jej izolační sanitka převezla do místní univerzitní nemocnice. Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) předtím uvedlo, že se nákaza ebolou potvrdila u dalšího amerického občana, který v Kongu pracoval pro humanitární organizaci. Testy byly pozitivní na variantu viru Bundibugyo, která se nyní v zemi šíří.
Frankfurtská nemocnice dnes dopoledne uvedla, že pacient „vykazuje příznaky odpovídající nemoci“. Jeho transport z Konga byl podle Tima Wolfa ze zvláštní izolační jednotky pro nakažlivé choroby bezproblémový. „Stav osoby je v této chvíli stabilní,“ dodal.
Německo na žádost Spojených států přijalo jednoho amerického občana nakaženého ebolou už 20. května. Později se k němu v nemocnici v Berlíně připojila i jeho žena a čtyři děti, u kterých se ovšem nákaza nepotvrdila. Další Američan s rizikem nákazy byl ve stejnou dobu hospitalizován v pražské Fakultní nemocnici Bulovka. Ani u něj se nakonec nákaza neprojevila. Na počátku června byli všichni z nemocnic propuštěni. Američan hospitalizovaný v Berlíně ale podle lékařů jen těsně unikl smrti.
Konžské úřady v neděli uvedly, že počet potvrzených případů eboly v zemi vzrostl na 1873, přičemž 672 lidí na onemocnění zemřelo.
Většina nakažených a mrtvých je v severovýchodní provincii Ituri, odkud se ebola rozšířila i do jižně položených provincií Severní Kivu a Jižní Kivu. Sousední Uganda dosud hlásí 20 potvrzených případů a dvě úmrtí. Jeden případ nákazy v červnu nahlásila i Francie. Nemoc se projevila u lékaře, který se vrátil z mise v Kongu.
Nejnovější, už 17. epidemii eboly v Kongu způsobila varianta viru Bundibugyo, proti němuž zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Zástupce Afrického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (Africa CDC) minulý čtvrtek uvedl, že jde o dosud nejrychleji rostoucí epidemii eboly nejen v porovnání s předchozími ohnisky způsobenými tímto virem, ale také v porovnání se všemi typy virů, které ebolu způsobují.
V Kongu na začátku července začalo testování dvou možných léčebných postupů proti variantě Bundibugyo. Klinická studie zkoumá účinnost monoklonální protilátky MBP134 a antivirotika remdesivir, a to jak samostatně, tak i v kombinaci.
Ebola se projevuje nejdříve příznaky podobnými chřipce a postupně krvácením do stolice, vnitřním krvácením a selháváním orgánů. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) i Světová zdravotnická organizace (WHO) považují riziko šíření nákazy mimo zasažené oblasti za nízké.
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