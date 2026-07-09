Německo pořídí americké tomahawky, mají odstrašit Rusko

Německo se s vládou USA dohodlo na nákupu řízených střel Tomahawk středního doletu a jejich rozmístění na německém území, řekl ve čtvrtek podle agentur Reuters a DPA kancléř Friedrich Merz před poslanci. Dohoda byla podle něj uzavřena na okraj summitu NATO v Turecku a střely mají sloužit k odstrašení Ruska.
Berlín se dlouhodobě o tyto střely zajímá, původně ohlášené rozmístění amerického praporu s tomahawky v Německu ale zrušil americký prezident Donald Trump, spolková republika proto jako řešení viděla nákup těchto střel.
"Kromě toho jsme v rámci summitu NATO v Ankaře s americkou vládou dohodli, že od ní zakoupíme americké střely Tomahawk a rozmístíme je v Německu. Tím zaplníme důležitou strategickou mezeru v naší obraně. Zároveň budeme pracovat na vývoji vlastních evropských systémů a jejich rozmístění v Evropě," řekl podle DPA kancléř.
Nákupem těchto řízených střel, které mají dolet až 2500 kilometrů, chce spolková vláda zaplnit mezeru ve vojenských schopnostech.
Trumpův předchůdce Joe Biden na předloňském summitu NATO avizoval, že USA letos v Německu rozmístí tomahawky, rakety typu SM-6 a nově vyvinuté hypersonické zbraně. Trump v květnu oznámil, že omezí přítomnost amerických vojáků v Německu, což bylo podle Reuters vnímáno jako zrušení plánu předchozí vlády. USA ohlášené omezování vojenských kapacit a schopností zdůvodňují tím, že Evropa musí převzít větší díl odpovědnosti za svou obranu a že rovněž musí do svých armád více investovat.
Německé ministerstvo obrany předloni uvedlo, že od letošního roku hodlá s pomocí tomahawků čelit ruské hrozbě. Argumentovalo tím, že Rusko ve své enklávě Kaliningradu rozmístilo rakety Iskander schopné nést jaderné hlavice. Kromě toho tam podle resortu přesouvá ruské stíhací letouny vybavené hypersonickými raketami vzduch-země typu Kinžal. Rusko navíc oznámilo, že v Bělorusku rozmístí jaderné zbraně, dodalo ministerstvo.
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