Přeskočit na obsah
Benative
9. 7. Drahoslava
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Německo pořídí americké tomahawky, mají odstrašit Rusko

ČTK

Německo se s vládou USA dohodlo na nákupu řízených střel Tomahawk středního doletu a jejich rozmístění na německém území, řekl ve čtvrtek podle agentur Reuters a DPA kancléř Friedrich Merz před poslanci. Dohoda byla podle něj uzavřena na okraj summitu NATO v Turecku a střely mají sloužit k odstrašení Ruska.

Tomahawky v akci: Takto vypadá odpalování amerických střel, které děsí Kreml
Tomahawky v akci: Takto vypadá odpalování amerických střel.Foto: Reuters
Reklama

Berlín se dlouhodobě o tyto střely zajímá, původně ohlášené rozmístění amerického praporu s tomahawky v Německu ale zrušil americký prezident Donald Trump, spolková republika proto jako řešení viděla nákup těchto střel.

"Kromě toho jsme v rámci summitu NATO v Ankaře s americkou vládou dohodli, že od ní zakoupíme americké střely Tomahawk a rozmístíme je v Německu. Tím zaplníme důležitou strategickou mezeru v naší obraně. Zároveň budeme pracovat na vývoji vlastních evropských systémů a jejich rozmístění v Evropě," řekl podle DPA kancléř.

Související

Nákupem těchto řízených střel, které mají dolet až 2500 kilometrů, chce spolková vláda zaplnit mezeru ve vojenských schopnostech.

Trumpův předchůdce Joe Biden na předloňském summitu NATO avizoval, že USA letos v Německu rozmístí tomahawky, rakety typu SM-6 a nově vyvinuté hypersonické zbraně. Trump v květnu oznámil, že omezí přítomnost amerických vojáků v Německu, což bylo podle Reuters vnímáno jako zrušení plánu předchozí vlády. USA ohlášené omezování vojenských kapacit a schopností zdůvodňují tím, že Evropa musí převzít větší díl odpovědnosti za svou obranu a že rovněž musí do svých armád více investovat.

Reklama
Reklama

Německé ministerstvo obrany předloni uvedlo, že od letošního roku hodlá s pomocí tomahawků čelit ruské hrozbě. Argumentovalo tím, že Rusko ve své enklávě Kaliningradu rozmístilo rakety Iskander schopné nést jaderné hlavice. Kromě toho tam podle resortu přesouvá ruské stíhací letouny vybavené hypersonickými raketami vzduch-země typu Kinžal. Rusko navíc oznámilo, že v Bělorusku rozmístí jaderné zbraně, dodalo ministerstvo.

Mohlo by vás zajímat: Odpalování střely Tomahawk

Odpalování střely Tomahawk | Video: U.S. Central Command
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Vozidla čekají ve frontě na palivo. Snímek z 29. června 2026 z Moskvy.
Vozidla čekají ve frontě na palivo. Snímek z 29. června 2026 z Moskvy.
Vozidla čekají ve frontě na palivo. Snímek z 29. června 2026 z Moskvy.

ŽIVĚ Rusko zakázalo export nafty, musí začít dovážet paliva, ohlásil Kreml

Rusko zavedlo zákaz vývozu nafty a tento měsíc začne dovážet pohonné hmoty v rámci opatření ke zvládnutí palivové krize, oznámil ve středu ruský vicepremiér Alexandr Novak na poradě s účastí prezidenta Vladimira Putina o fungování dopravy a palivového sektoru. Ukrajinské útoky poškodily některé rafinérie a síť čerpacích stanic v zemi je pod tlakem, dodal Novak.

FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico
FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico
FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico

Vlivný fotbalový agent bez servítků: „I za komunismu bylo ve sportu líp než teď“

Jeden z nejvlivnějších fotbalových agentů v Česku Jiří Müller se v rozhovoru ohlíží za našim účinkováním na mistrovství světa a zasazuje výsledky do širšího kontextu. „Ať se to někomu líbí nebo ne, žádná vláda se tady po listopadu 1989 nezajímala o sport, o jeho infrastrukturu a zázemí, o sportování dětí a podmínky, které k tomu mají,“ říká.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama