Německo pomůže Ukrajině dostat domů muže branného věku, slíbil Merz

Berlín a Kyjev budou spolupracovat na omezení počtu ukrajinských mužů žádajících o azyl v Německu. Kancléř Friedrich Merz v této souvislosti ujistil prezidenta Volodymyra Zelenského, že podpoří plány Ukrajiny usnadnit návrat mužů v branném věku, kteří dlouhodobě pobývají v zemích Evropské unie a vyhýbají se nasazení na frontu.
Německý kancléř Friedrich Merz během nedávného setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským prohlásil, že Berlín omezí počet ukrajinských mužů žádajících o azyl a usnadní jejich návrat domů.
„Je naprosto nezbytné, aby se Ukrajina mohla bránit,“ konstatoval Merz podle článku Kyiv Post s tím, že je mimořádně důležité, aby ukrajinští muži byli doma a pomáhali své zemi. Prezident Zelenskyj na společné tiskové konferenci Merze doplnil, že jde výhradně o ty mladé muže, kteří Ukrajinu opouštějí nelegálně, tedy o ty, kteří jsou v takzvaném „mobilizačním věku“ a kteří odešli do „dočasně“ do zahraničí, ale nakonec tam zůstali dlouhé roky.
„Naše ozbrojené síly by si přály, aby se vrátili. Naši lidé na frontě potřebují rotovat. Ačkoliv jsou naši vojáci ze železa, mají rodiny. A každý občan musí nést odpovědnost,“ uvedl Zelenskyj.
Během mezivládních konzultací, které se 14. dubna konaly v Berlíně, obě země oficiálně potvrdily svůj status strategických partnerů. Podepsány byly klíčové dohody v oblasti obrany nebo ekonomiky.
Německo a Ukrajina se rovněž dohodly na novém balíku vojenské pomoci, který bude zahrnovat systémy protivzdušné obrany, drony nebo munici. Obě země také podepsaly dohodu o výměně digitálních bojových dat s cílem urychlit vývoj nových zbraňových systémů a posílit nejen obranné schopnosti Ukrajiny, ale i nezávislost Evropy jako celku.
Merz dodal, že Rusko musí válku, ve které nemá šanci vyhrát, co nejdříve ukončit. Německo podle jeho slov rovněž zpřísní opatření proti ruské stínové flotile, prostřednictvím které se agresor pokouší obcházet uvalené sankce.
Podle Merze chce Německo Ukrajině pomoci při cestě do Evropské unie, zároveň řekl, že to nebude rychlý proces. Kyjev kancléř vyzval, aby pokračoval v reformách, mimo jiné v boji proti korupci či v posilování právního státu.
