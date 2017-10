Německo od začátku roku opustilo skoro 35 000 migrantů, kteří nedostali azyl

před 29 minutami

Německo za prvních devět měsíců letošního roku dobrovolně opustilo téměř 35 000 odmítnutých žadatelů o azyl. S odvoláním na německé ministerstvo vnitra o tom informovala agentura DPA. Z toho asi 24 500 migrantů poskytlo Německo příspěvek na návrat do vlasti, dalších více než deset tisíc lidí bez možnosti získat azyl zemi dobrovolně opustilo, aniž by dostalo od státu finanční pomoc. Nedobrovolně muselo ve stejném období zemi opustit přes 18 000 migrantů, z čehož předaly německé úřady zhruba pět tisíc úřadům v jiné členské zemi EU, což umožňují takzvaná dublinská pravidla, podle kterých musí uprchlík žádost o azyl podat v první členské zemi, do které dorazí.

