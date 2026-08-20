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Zahraničí

Německo identifikovalo podezřelého z antisemitského útoku v Mnichově z roku 1970

ČTK

Německá prokuratura identifikovala podezřelého z antisemitského útoku, který se stal v roce 1970 v Mnichově a při kterém zahynulo sedm lidí. Útočník patřil ke krajní pravici a tehdy mu bylo 25 let, zemřel v roce 2020. Informovala o tom ve čtvrtek agentura AFP.

Mnichov, Bavorsko, Německo
Mnichov, Bavorsko, Německo, ilustrační fotoFoto: Aktuálně.cz – Simona Holecová
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"Nové vyšetřování jasně naznačuje, že je pachatelem tohoto činu," uvedla v prohlášení mnichovská prokuratura a městská kriminální policie. Podezřelý byl podle nich posedlý Hitlerem a údajně zapálil pomocí benzinu budovu izraelské obce, kde se mimo jiné nacházel domov pro seniory.

Podle týdeníku Der Spiegel, který podezřelého identifikoval jako Bernda V., šlo o nejhorší útok na židovskou komunitu v historii Spolkové republiky Německo. Prokuratura případ otevřela znovu loni v dubnu. Vyšetřování bylo předtím osm let pozastaveno kvůli nedostatku důkazů.

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Mladík poslouchal Hitlerovy projevy a cvičil střelbu v Obersalzbergu, turistickém středisku v bavorských horách, kde měl vůdce nacistického Německa svou letní rezidenci Berghof.

Jako nadšenec do výbušnin navíc v 60. letech zničil v Mnichově dvě telefonní budky a byl za to odsouzen k trestu pro nezletilé.

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Vyšetřovatelé sledovali stopy vedoucí k podezřelým už od 70. let. Státní zastupitelství však dodalo, že tento případ nebude možné zcela objasnit. "Nelze jednoznačně prokázat, zda podezřelý jednal sám, nebo v rámci skupiny," uvedly orgány. V Německu zároveň nelze stíhat zemřelou osobu a presumpce neviny platí i po smrti.

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