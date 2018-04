před 18 minutami

Německo deportovalo do vlasti Alžířana, kterého považovalo za jednoho z nejnebezpečnějších islamistů na svém území. Žadatele o azyl Hamzu C., který se dlouho vydával za Syřana, soud přitom na začátku roku zprostil obvinění z terorismu, informoval server Spiegel Online. Od začátku loňského roku německé úřady podle agentury DPA deportovaly už 80 islamistů, které považovaly za nebezpečné. Hamza C. odletěl minulý pátek. Před rokem byl obviněn, že ve jménu teroristické organizace Islámský stát plánoval atentát v západoněmeckém Düsseldorfu, ale v lednu byl pro nedostatek důkazů zproštěn obvinění.

