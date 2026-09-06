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Zahraničí

Němci chystají Cyberdome - mohutný štít proti ruským dronům

ČTK
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Německo chystá rozsáhlé posílení ochrany před ruskými dronovými a kybernetickými útoky. V rozhovoru s nedělníkem Bild am Sonntag to uvedl spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Chce mimo jiné rozšířit mobilní protidronové jednotky a vybudovat národní digitální ochranný štít nazývaný Cyberdome. Plán přichází po zmařeném útoku na letiště Lipsko/Halle, z něhož Berlín viní Moskvu.

Meeting of the Ministers for Immigration and Integration from the Five Country Group in Copenhagen
Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt se účastní tiskové konference po jednání ministrů pro imigraci a integraci zemí skupiny Five Country Group v Kodani v Dánsku 4. září 2026.Foto: REUTERS – Tom Little
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Podle informací Bild am Sonntag mají být rychle přesunovatelné jednotky nasazovány v devíti strategicky významných městech, a to ve Frankfurtu nad Mohanem, Mnichově, Hamburku, Berlíně, Stuttgartu, Düsseldorfu, Lipsku, Hannoveru a Kolíně nad Rýnem. Jejich úkolem má být ochrana kritických dopravních uzlů jako jsou letiště a nádraží či zabezpečení vládní čtvrti v Berlíně, a to včetně zneškodňování dronů s výbušninami.

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"Ruské hybridní útoky pomocí dronů s výbušninami na letištích, agenti v našich městech, kyberútoky na naše sítě a sabotáže naší infrastruktury jsou každodenní realitou. Tyto útoky budou přibývat, ale můžeme se bránit a chránit se," řekl Dobrindt listu.

Ministr zároveň počítá s tím, že aktivní obranu proti dronům nebudou zajišťovat jen policie a další státní úřady. Legislativa by mohla dát možnosti k aktivnímu zásahu také podnikům kritické infrastruktury, například vodárnám, dodavatelům elektřiny nebo zbrojovkám.

Takzvaný Cyberdome má prostřednictvím sítě digitálních senzorů odhalovat a zachycovat stovky pokusů o hackerské útoky, kterým německé úřady a firmy denně čelí.

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Na začátku srpna nalezli zaměstnanci letiště Lipsko/Halle a policie drony naložené výbušninami. První byl objeven v blízkosti ukrajinských nákladních letadel. Letiště je významným místem pro přepravu vojenské pomoci Ukrajině, která se pátým rokem brání ruské invazi. Německá vláda z pokusu o útok viní Rusko a považuje incident za projev hybridní války, kterou Moskva vede proti západním státům.

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