Němci chystají Cyberdome - mohutný štít proti ruským dronům

Německo chystá rozsáhlé posílení ochrany před ruskými dronovými a kybernetickými útoky. V rozhovoru s nedělníkem Bild am Sonntag to uvedl spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Chce mimo jiné rozšířit mobilní protidronové jednotky a vybudovat národní digitální ochranný štít nazývaný Cyberdome. Plán přichází po zmařeném útoku na letiště Lipsko/Halle, z něhož Berlín viní Moskvu.
Podle informací Bild am Sonntag mají být rychle přesunovatelné jednotky nasazovány v devíti strategicky významných městech, a to ve Frankfurtu nad Mohanem, Mnichově, Hamburku, Berlíně, Stuttgartu, Düsseldorfu, Lipsku, Hannoveru a Kolíně nad Rýnem. Jejich úkolem má být ochrana kritických dopravních uzlů jako jsou letiště a nádraží či zabezpečení vládní čtvrti v Berlíně, a to včetně zneškodňování dronů s výbušninami.
"Ruské hybridní útoky pomocí dronů s výbušninami na letištích, agenti v našich městech, kyberútoky na naše sítě a sabotáže naší infrastruktury jsou každodenní realitou. Tyto útoky budou přibývat, ale můžeme se bránit a chránit se," řekl Dobrindt listu.
Ministr zároveň počítá s tím, že aktivní obranu proti dronům nebudou zajišťovat jen policie a další státní úřady. Legislativa by mohla dát možnosti k aktivnímu zásahu také podnikům kritické infrastruktury, například vodárnám, dodavatelům elektřiny nebo zbrojovkám.
Takzvaný Cyberdome má prostřednictvím sítě digitálních senzorů odhalovat a zachycovat stovky pokusů o hackerské útoky, kterým německé úřady a firmy denně čelí.
Na začátku srpna nalezli zaměstnanci letiště Lipsko/Halle a policie drony naložené výbušninami. První byl objeven v blízkosti ukrajinských nákladních letadel. Letiště je významným místem pro přepravu vojenské pomoci Ukrajině, která se pátým rokem brání ruské invazi. Německá vláda z pokusu o útok viní Rusko a považuje incident za projev hybridní války, kterou Moskva vede proti západním státům.
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