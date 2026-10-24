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Zahraničí

Německo čelí obrovské hrozbě, varuje Merz. Ukázal na konkrétního nepřítele

ČTK
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Německo čelí tlaku extremistických stran a zahraničních nepřátel, včetně Ruska, které je obrovskou hrozbou, prohlásil v sobotu německý kancléř Friedrich Merz. O slovech šéfa Křesťanskodemokratické unie (CDU) na sjezdu sesterské Křesťanskosociální unie (CSU) informovala agentura Reuters. Merz vyslovil přesvědčení, že se Rusko snaží spolkovou republiku destabilizovat.

CDU meeting a day after the Saxony-Anhalt state election, in Berlin
Spolkový kancléř se v dnešním projevu také znovu postavil proti jakýmkoliv pokusům o ukončení izolace pravicově populistické Alternativy pro Německo (AfD).Foto: REUTERS – Nadja Wohlleben
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Německé úřady před ruským nebezpečím varují opakovaně. Například začátkem října šéf Spolkové zpravodajské služby (BND) Martin Jäger poslancům Spolkového sněmu řekl, že právě Rusko je v současnosti pro Německo největší hrozbou. Varoval i před možnými útoky.

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Spolkový kancléř se v dnešním projevu také znovu postavil proti jakýmkoliv pokusům o ukončení izolace pravicově populistické Alternativy pro Německo (AfD). Reagoval tak na některé výzvy od svých spolustraníků, aby se hledala cesta možné spolupráce. „Nikdo, kdo má pocit, že musí hlasovat pro tyto lidi, nemá co pohledávat v naší unii. Nemá co pohledávat mezi námi,“ uvedl.

O podpoře AfD od některých politiků CDU se začátkem října mluvilo, když poslanci v Sasku-Anhaltsku šéfem zemského sněmu zvolili zástupce AfD Tobiase Rausche. Ten se stal prvním politikem této protiimigrační strany v čele některého z německých regionálních parlamentů.

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