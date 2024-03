"Vláda vás nenávidí." Německá AfD loví před eurovolbami mladé voliče na TikToku

Německo čeká během voleb do Evropského parlamentu jedna premiéra. Letos poprvé přijdou hlasovat i šestnáctiletí a sedmnáctiletí voliči. Na ty cílí hlavně krajně pravicová strana Alternativa pro Německo (AfD), která je získává na sociální síti TikTok. Díky hlasům mladých si strana už loni na podzim polepšila ve volbách v Bavorsku a Hesensku.

"Nekoukejte na porno. Nevolte zelené. Vyjděte na čerstvý vzduch. Buďte sebevědomí. A hlavně si nenechte namluvit, že musíte být milí, měkcí a levicoví. Praví muži jsou pravicoví. Mají ideály a jsou patrioti," radí ve videu, které vidělo skoro jeden a půl milionu lidí, jednička stranické kandidátky do Evropského parlamentu Maximilian Krah.

V jiných videích varuje diváky: "Vaše matka bude ve stáří chudá" nebo "vláda vás nenávidí". V Německu vládne koalice sociálních demokratů (SPD) kancléře Olafa Scholze, Zelených a liberálů (FDP). A zdá se, že Krah své publikum zná. Analýza politického konzultanta Johannese Hilljeho, kterou poskytl německé veřejnoprávní televizi ZDF, zjistila, že videa na TikToku zveřejněná parlamentní frakcí AfD dosáhla asi desetkrát vyšší sledovanosti než videa jiných stran.

Pravicové strany nabírají na síle před červnovými eurovolbami napříč evropskými státy, ukazují průzkumy. Je pravděpodobné, že příští Evropský parlament bude mnohem více pravicový než ten současný, vyplývá z dat, která nedávno zveřejnil think-tank Evropská rada pro zahraniční vztahy.

"Je pro mě záhadou, proč ostatní strany dělají ve srovnání s nimi tak málo," říká pro server Deutsche Welle sociolog Klaus Hurrelmann.

Algoritmy sociálních sítí

Hurrelmann připomíná, že mladá generace vyrostla na internetu, komunikuje výhradně prostřednictvím digitálních kanálů a politické informace získává v podstatě jen na sociálních sítích.

Jiné politické strany jsou navíc na TikToku částečně v nevýhodě. Algoritmy fungují tak, že čím hrubší je obsah, tím větší pozornost na sítích získá. Videa se šíří rychleji.

Jejich sdělení jsou většinou jednoduchá a emotivní, často silně zkrácená a zavádějící, uvádí stanice Deutschlandfunk. Sociální sítě jsou tak pro krajně pravicová hnutí ideální volbou.

TikTok navíc podobně jako jiné sociální sítě upřednostňuje účty, které začaly obsah tvořit dříve. I kdyby se tedy nyní na síť přidaly další strany v Německu, budou v nevýhodě.

Jak cílit na mladé

Podle Hurrelmanna není překvapivé, že mladé lidi láká krajně pravicová strana. Zažili pandemii koronaviru, kdy se zavřely školy a museli zůstat doma. Jsou tak podle něj často velmi nejistí a mají pocit, že nad svými životy nemají kontrolu.

Mladá generace má navíc velké obavy z dopadů změny klimatu i z toho, že nebudou mít na stáří žádné peníze. "To se pro stranu, jako je AfD, perfektně hodí, protože je to strana, která může poukázat na to, že vlády zatím tyto problémy neřešily," vysvětluje.

Ukázalo se to už loni na podzim ve volbách v Hesensku, kde mezi mladými do 24 let byla AfD druhou nejsilnější stranou. Volili ji hlavně mladí konzervativní muži. Strana se těší podpoře také u mladých v Bavorsku, mezi lidmi pod 30 let jí dalo hlas 18 procent voličů.

Ačkoliv mladí mají o volby tradičně nižší zájem než starší generace, červnové volby do Evropského parlamentu mohou ovlivnit. Kromě Německa letos minimální věk voličů na 16 let snížila také Belgie. Dvojice států se tak přidala k Maltě, Rakousku a Řecku, kde již nižší věková hranice platí.

