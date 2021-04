Německé Zelené povede do voleb Annalena Baerbocková. Má šanci stát se kancléřkou

Německé Zelené povede do zářijových parlamentních voleb jako kancléřská kandidátka Annalena Baerbocková. Na tiskové konferenci to oznámil Robert Habeck, který spolu s Baerbockovou tvoří spolupředsednické duo ekologické strany. Zelení mají podle průzkumů velkou šanci sestavovat po volbách vládní koalici, což by znamenalo odchod vládní unie CDU/CSU dosluhující kancléřky Angely Merkelové do opozice.

"Dnes nastal okamžik oznámit, že první zelenou kandidátkou na kancléřku bude Annalena Baerbocková," řekl Habeck. Připustil, že o post volebního lídra měli zájem oba. "Bojujeme o kancléřský úřad. Jsme proto v situaci, kdy jeden musel ustoupit," uvedl.

Rozhodnutí, kdo z nich kancléřským kandidátem nakonec bude, předcházely podle Habecka "upřímné, důvěrné a někdy i těžké rozhovory". "Nakonec ale mohl zůstat jen jeden," řekl. Dodal, že společně s Baerbockovou vytvořili za poslední roky v čele Zelených nový styl vedení, který je založen na spolupráci a vzájemné úctě.

"Jako kandidátka dnes činím nabídku celé společnosti. Je to pozvání vést naši pestrou, silnou a bohatou zemi k dobré budoucnosti," řekla Baerbocková s tím, že pilířem pro ni bude ochrana životního prostředí. "Ochrana klimatu je úkolem naší doby, je to úkolem mé generace," řekla. Slíbila, že bude plnit pařížskou dohodu z roku 2015, aby se podařilo udržet průměrné oteplení klimatu do dvou stupňů Celsia oproti době před nástupem průmyslové revoluce.

"Pro všechny to znamená odvahu dělat věci jinak. Záleží na nás, proto dnes před vámi stojím," řekla. "Společně utvářet budoucnost, to je má nabídka, to je naše nabídka," dodala na závěr projevu.

O tom, kdo Zelené do voleb povede, se společně rozhodovali Baerbocková s Habeckem, kteří oba projevili o post zájem. Konečné rozhodnutí musí ještě v červnu potvrdit stranický sjezd, který se bude podrobně věnovat volebnímu programu. Souhlas sjezdu je nicméně považován za formalitu, jeho odmítnutí nyní oznámené kandidatury se nepředpokládá.

Není výjimečné, že 40letou Baerbockovou a o jedenáct let staršího Habecka komentátoři často označují za dvě odlišné osobnosti, které ale spojují politické i hodnotové názory. Sami spolupředsedové takové hodnocení podporují, neboť doktor filozofie a spisovatel Habeck se staví do role intelektuála, zatímco politoložka Baerbocková vystupuje jako pragmatička. "Jsou to dva úplně odlišné typy, úspěšně se ale doplňují," říká berlínský zpravodaj rozhlasové stanice Deutschlandfunk Klaus Remme. Baerbocková s Habeckem vedou stranu od ledna 2018 krátce poté, co po volbách zkrachovalo jednání o vytvoření vládní koalice s konzervativní CDU/CSU a liberální FDP.

Kritici Baerbockové zdůrazňují, že spolupředsedkyně Zelených nemá na spolkové a ani na zemské úrovni žádné vládní zkušenosti. "Ano, ještě nikdy jsem nebyla kancléřkou a ani ministryní, chci ale nabídnout předvídatelnou a důvěryhodnou politiku," řekla Baerbocková.

Podle aktuální sondáže výzkumného institutu Kantar, který zveřejnil nedělník Bild am Sonntag by Zelení skončili na druhém místě s 22 procenty hlasů, které si dlouhodobě drží. CDU/CSU, která se ve starších nedělních průzkumech propadla až k 25 procentům, získává pomalu ztracenou popularitu. Nyní ji podpořilo 29 procent respondentů, což bylo o dva procentní body více než před týdnem. Předpokládání koaliční partneři Zelených, kterými jsou sociální demokraté (SPD) a liberálové (FDP), získali 15, respektive devět procent. Do Spolkového sněmu by se dostala s 11 procenty ještě Alternativa pro Německo (AfD), označovaná za populistickou až krajně pravicovou, a s osmi procenty postkomunistická Levice.

Komentátoři v posledních dnech oceňovali disciplinovanost Zelených, kteří o volebním lídrovi rozhodovali bez řevnivosti. "Jak to jen udělali, že to zvládli v klidu a tichosti a tak ukázněně, jako to kdysi uměla unie CDU a CSU," položil si otázku magazín Der Spiegel.

Stejně se zamýšlel i list Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), který připomněl, že dříve se Zelení neostýchali jít v mocenském zápasu až na nože. "Zelení pochopili, že s jednotou dojdou nejdále. Unie CDU/CSU jim proto může v těchto dnech závidět," napsal FAZ.

