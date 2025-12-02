Zahraničí

Německé armádě ukradli zásilku munice, kamion zůstal přes noc nehlídaný

před 3 hodinami
Usnadnit pachatelům práci ještě víc už příliš nešlo. Nákladní vůz s municí podle prvotního vyšetřování nechala civilní firma, která byla na převoz najatá, stát na parkovišti přes noc bez ostrahy. Neznámí zloději se zmocnili téměř 20 tisíc nábojů do pistolí a útočných pušek německé armády. Informoval o tom v pondělí časopis Der Spiegel, jemuž to potvrdilo ministerstvo obrany.
Nákladní vůz s municí bundeswehru nechal řidič bez dozoru přes noc na odstavném parkovišti v průmyslové zóně u Burgu ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Krádež byla odhalena až následující den po příjezdu kamionu do nedalekých kasáren.

Vojáci zjistili, že zmizelo celkem deset tisíc nábojů do pistolí a 9900 cvičných slepých nábojů do útočných pušek.

Ministerstvo obrany označilo krádež za "relevantní bezpečnostní incident". Podle něj soukromá firma, která měla smlouvu s bundeswehrem na převoz zbraní a munice, zanedbala své povinnosti.

Der Spiegel napsal, že armáda nepovažuje za pravděpodobné, že by munici někdo ukradl náhodně, tedy aniž by předem tušil, co vůz převáží. Spíše se domnívá, že pachatelé transport sledovali a při neplánované zastávce v Burgu využili příležitosti.

 
