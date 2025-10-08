Zahraničí

V Německu už nepůjde získat léčebnou marihuanu online, vláda přitvrzuje pravidla

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Německá vláda ve středu schválila návrh zákona, kterým chce zpřísnit podmínky pro léčebné využívání marihuany. Napříště by ji lékař mohl předepsat pouze po osobním setkání s pacientem, dosud ji bylo možné získat i online. Cílem je podle ministryně zdravotnictví Niny Warkenové zabránit zneužívání léčebného konopí.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Reuters

Podle Warkenové je dnes možné "po několika málo kliknutích dostat marihuanu pro léčebné účely", vývoj po přijetí zákona o marihuaně v loňském roce ministryně označila za chybný. Dovoz konopí podle ní v letošním prvním pololetí ve srovnání s prvními šesti měsíci roku minulého stoupl o 400 procent - z 19 na 80 tun. Nárůst přitom nekoresponduje s vývojem potřeby pro léčebné účely.

Na základě novely zákona, kterou musí ještě schválit poslanci Spolkového sněmu, by mělo být zakázáno marihuanu pro léčebné účely posílat poštou. Dostupná má být jen v lékárnách. Mluvčí berlínské lékárny Jiroo, která se na léčebné konopí specializuje, agentuře Reuters řekl, že se nový zákon v případě schválení dotkne především pacientů na venkově, pro které se stane marihuana na předpis nedostupná.

V Německu je od loňského roku legální také užívání marihuany pro rekreační účely. Lidem starším 18 let umožňuje zákon pěstovat pro svou potřebu nejvýše tři rostliny konopí, mít u sebe 25 gramů a doma uchovávat až 50 gramů této drogy. Mohou vznikat i kluby, které mohou konopí pro své členy nekomerčně pěstovat. Povolení k provozu klubů vydávají jednotlivé spolkové země.

Podle studie zveřejněné na konci září nelze v Německu sledovat v souvislosti s částečnou legalizací konopí žádné výrazné dopady na omezení černého trhu.

Zákon o částečné legalizaci marihuany přijala ještě předchozí vláda kancléře Olafa Scholze, kterou tvořili sociální demokraté (SPD), Zelení a svobodní demokraté (FDP). Současná vláda, kterou tvoří konzervativní unie CDU/CSU kancléře Friedricha Merze a SPD, zatím žádné zásadní změny zákona nechystá. Především bavorská Křesťansko-sociální unie (CSU) nicméně před volbami hlásala, že by chtěla legalizaci rekreačního užívání marihuany v celém Německu opět zakázat.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Německo marihuana Legalizace konopí zdravotnictví zdraví

