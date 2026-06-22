Německá vláda chystá důchodovou reformu, věk odchodu do penze by mohl vzrůst na 68 let

Postupné zvýšení věku odchodu do důchodu až na 68 let či zahrnutí politiků a živnostníků do zákonného důchodového systému - to navrhuje podle německých médií důchodová komise ustavená vládou kancléře Friedricha Merze.
Svá doporučení komise oficiálně představí až v úterý, některé její návrhy ale už unikly do médií. Kabinet tvrdí, že cílem chystaných reforem je dosáhnout udržitelnosti důchodového systému.
Německá vláda vytvořila důchodovou komisi loni v polovině prosince a dala jí za úkol, aby navrhla hlubokou reformu důchodového systému do letošního léta. Krátce předtím kabinet schválil dílčí důchodový balík, proti kterému se ale postavila část mladých členů Merzovy konzervativní unie CDU/CSU. Právě slib hlubší reformy po dlouhých debatách umožnil schválení dílčího balíku.
V úterý komise představí své návrhy. Podle německých médií je mezi nimi mimo jiné postupné zvýšení věku odchodu do důchodu na 68 let v roce 2051. Lidé narození po roce 1964 nyní podle zákona mají nárok na odchod do důchodu v 67 letech.
Do systému by měl také přibýt kapitálový pilíř, část příspěvků do důchodového systému by tak putovala na akciové trhy. Do povinného důchodového pilíře by měli přispívat poprvé i politici a živnostníci.
68 let? Pro řadu povolání nepředstavitelné, řekl šéf odborů
Podle ministryně práce a sociálních věcí Bärbel Basové, která je zároveň spolupředsedkyní sociální demokracie (SPD), je cílem zachovat udržitelnost důchodového systému. Pokud by se nereformoval, musely by příspěvky v příštích letech podle ní enormně vzrůst, protože do důchodu budou odcházet lidé ze silných ročníků narození v 60. letech.
Například vlivná členka opoziční strany Levice Heidi Reichinneková už návrhy, které unikly do médií, označila za „ránu do slabin“ pracujících. Ke kritice se přidal také předseda odborového svazu Verdi Frank Werneke. Podle něj se návrhy míjí s realitou, protože řada povolání je tak tělesně a psychicky náročná, že je odchod do důchodu v 68 letech nepředstavitelný. Podle předsedy Německého institutu pro hospodářský výzkum (DIW) Marcela Fratzschera jdou reformní návrhy dobrým směrem, „jsou ale celkově příliš opatrné“.
Důchodová reforma má být součástí velkého reformního balíku Merzovy vlády, který má zahrnovat také změnu ve výpočtu daně z příjmu či zjednodušení byrokracie. Vláda konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie chce kroky přispět ke zlepšení stavu německého hospodářství a zvýšit svou podporu u voličů. Podle současných průzkumů veřejného mínění by už CDU/CSU a SPD většinovou vládu nesestavily.
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