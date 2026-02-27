Německá tajná služba bude stranu AfD dál sledovat, uvedl ministr vnitra

Německá tajná služba bude dál sledovat stranu Alternativa pro Německo (AfD), protože jsou v ní proudy, které se staví proti demokratickému zřízení země. Řekl to v pátek německý ministr vnitra Alexander Dobrindt v reakci na čtvrteční rozhodnutí správního soudu v Kolíně nad Rýnem.
Soud vyhověl žádosti strany Alternativa pro Německo, aby ji Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV) přestal do definitivního verdiktu soudu označovat za prokazatelně pravicově extremistickou.
Německá civilní tajná služba BfV označila AfD za prokazatelně pravicově extremistickou loni v květnu. Strana se kvůli tomu obrátila na soud. Kolínský správní soud pak ve čtvrtek rozhodl, že BfV nesmí prozatím AfD jako prokazatelně pravicově extremistickou hodnotit ani ji tak veřejně označovat. Činit tak nemůže do verdiktu v hlavním řízení, který ale stále ještě může dát za pravdu té i oné straně sporu.
Podle soudu existuje dostatečná jistota, že v rámci AfD se rozvíjí proudy směřující proti svobodnému demokratickému zřízení Německa. Strana nicméně těmito snahami není natolik prodchnuta, aby bylo možné připsat jí jako celku protiústavní tendenci.
Ministr vnitra Dobrindt se v dnešním vyjádření odvolal právě na tu část rozhodnutí soudu, ve kterém hovoří o proudech v AfD směřujících proti svobodnému demokratickému zřízení. "Proto zůstaneme při tom, že je třeba AfD sledovat," uvedl. Místopředseda parlamentní frakce AfD Markus Frohnmaier předtím ministerstvo vnitra vyzval, aby "okamžitě zastavilo všechna opatření namířená proti AfD".
Zástupci AfD čtvrteční rozhodnutí soudu uvítali jako vítězství a zadostiučinění. Spolupředsedkyně strany Alice Weidelová hovořila o velkém vítězství "nejen pro AfD, ale i pro demokracii a právní stát". Druhý spolupředseda Tino Chrupalla řekl, že rozhodnutí soudu je vzpruhou i před březnovými zemskými volbami v Bádensku-Württembersku a Porýní-Falci. V obou by AfD mohla skončit podle průzkumů na třetím místě s 19 procenty hlasů.
Právník Ralf Höcker, který AfD u soudu v Kolíně nad Rýnem zastupoval, uvedl, že se sice jedná o předběžné rozhodnutí, ale je podle něj jasné, "že zákaz AfD už je nemyslitelný". "Už zkrátka není na stole," dodal. Na to dnes reagovala například vládní sociální demokracie (SPD), která úsilí o zákaz strany nevzdává. Debata o něm by se ale mohla nyní přesunout na úroveň jednotlivých spolkových zemí.
Za prokazatelně pravicově extremistickou nyní AfD označují zemské tajné služby v Sasku, Durynsku, Sasku-Anhaltsku, Braniborsku a Dolním Sasku. V některých dalších spolkových zemích platí nyní za podezřelou z krajně pravicových aktivit. Před rokem AfD v předčasných parlamentních volbách získala 20,8 procenta hlasů a stala se nejsilnější opoziční stranou v Německu.
Rektor Univerzity Karlovy jedná s Prázným o návratu do vedení katolické fakulty
Vedení Univerzity Karlovy jedná s bývalým proděkanem Katolické teologické fakulty Alešem Prázným o jeho možném návratu do vedení fakulty. Mohl by se opět stát proděkanem. V pátek to uvedla mluvčí univerzity a členka kolegia rektora Michaela Lagronová.
ŽIVĚPo Hillary Clintonové čeká grilování v kauze Epstein i jejího muže, exprezidenta USA
Bývalý americký prezident Bill Clinton dnes bude ve městě Chappaqua ve státě New York svědčit za zavřenými dveřmi před sněmovním výborem pro dohled, který vyšetřuje kauzu sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina a síť jeho kontaktů. Jeho manželka Hillary Clintonová svědčila před výborem ve čtvrtek.
ŽIVĚPrezident Zelenskyj pozval slovenského premiéra Fica na návštěvu Ukrajiny
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pozval slovenského premiéra Roberta Fica na Ukrajinu k projednání všech existujících otázek mezi oběma zeměmi. Oznámila to ukrajinská prezidentská kancelář po pátečním telefonátu mezi oběma představiteli. Pozvání následovalo po sporu mezi Bratislavou a Kyjevem o dodávky ruské ropy ropovodem Družba. V tuto chvíli není zřejmé, zda Robert Fico pozvání přijal.
Soud vyhověl návrhu na ukončení léčby seniora odsouzeného za terorismus
Soud v pátek vyhověl návrhu na ukončení ochranné psychiatrické léčby Jaromíra Baldy, který byl v roce 2019 odsouzený na čtyři roky do vězení za teroristický útok na železnici a za vyhrožování teroristickým činem. Soudce mladoboleslavského okresního soudu Tomáš Křivský uvedl, že léčba splnila účel a neexistuje nebezpečí, že by osmasedmdesátiletý Balda opakoval jednání, pro něž byl stíhán.
Samsung představil novinky: nový AI telefon série Galaxy S26 i novou řadu sluchátek
Samsung představil novou řadu chytrých telefonů Galaxy S26 s nejnovější generací umělé inteligence Galaxy AI a zároveň uvedl i nová bezdrátová sluchátka Galaxy Buds4 zaměřená na kvalitní zvuk a každodenní komfort. Předobjednávky obou novinek probíhají do 10. března.