Strana obviňovaná z extremismu dále posiluje. V Sasku-Anhaltsku míří na 40 procent hlasů

Strana Alternativa pro Německo (AfD) by v zářijových volbách ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko mohla získat až 41 procent hlasů. Vyplývá to z průzkumu, který ve čtvrtek zveřejnila agentura Infratest dimap. Volby se konají 6. září a Německo by po nich mohlo mít prvního zemského premiéra z AfD. Stranu přitom loni tajná služba označila za prokazatelně pravicově extremistickou.
Sasko-Anhaltsko je spolková země na východě Německa, která vznikla po zániku Německé demokratické republiky v roce 1990. Má zhruba 2,1 milionu obyvatel, z toho přibližně 240 tisíc žije v metropoli Magdeburku.
Od roku 2002 v čele země stojí premiéři z konzervativní Křesťanskodemokratické unie (CDU). Současný ministerský předseda Sven Schulze nastoupil letos v lednu. Nahradil Reinera Haseloffa, který zemi řídil od roku 2011. Cílem tohoto kroku bylo, aby Schulze jako lídr kandidátky CDU stihl do voleb vejít v obecnou známost.
Podle ve čtvrtek zveřejněného průzkumu by ale ve volbách získala CDU jen 26 procent hlasů. AfD by ji tak překonala o 15 procentních bodů. Oproti podobném průzkumu agentury Infratest dimap z loňského září si CDU o procentní bod pohoršila a AfD o dva body polepšila.
Na třetím místě by podle průzkumu skončila s 12 procenty postkomunistická strana Levice. Sociální demokraté (SPD) by získali jen sedm procent hlasů. Žádná další strana by se do sněmu nedostala, a to ani strana Zelených, která by dostala jen čtyři procenta hlasů.
Loni v květnu celoněmecká tajná služba BfV označila AfD za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se kvůli tomu obrátila na soud a ten nařídil, aby ji BfV přestal takto označovat do definitivního soudního verdiktu. Zemská tajná služba v Sasku-Anhaltsku vede ovšem jako prokazatelně krajně pravicovou místní odnož AfD už od roku 2023. Při posledních zemských volbách v roce 2021 získala strana 20,8 procenta hlasů.
AfD se dařilo už i předloni ve volbách v dalších východoněmeckých zemích: Durynsku, Sasku a Braniborsku. V Durynsku získala 32,8 procenta hlasů a vyhrála, v Sasku a Braniborsku skončila na druhém místě se zisky 30,6 a 29,2 procenta hlasů. Do vlády žádné z těchto tří zemí se ale AfD kvůli odporu zbylých stran nedostala.
S více než 40 procenty hlasů by ale mohlo být v Sasku-Anhaltsku těžké zabránit, aby se Ulrich Siegmund stal prvním zemským premiérem z AfD. Musely by se spojit všechny zbylé strany od konzervativců po krajní levici. CDU si přitom v minulosti schválila zákaz spolupráce s AfD i Levicí.
Kromě Saska-Anhaltska se v září bude volit nový sněm také v Meklenbursku-Předním Pomořansku, ve kterém by AfD mohla získat mezi 35 až 40 procenty hlasů. Vybírat nové politické vedení budou také obyvatelé hlavního města Berlína. V čele průzkumů se zde drží CDU dosavadního primátora Kaie Wegnera.
Mohlo by vás zajímat: Vkrádá se strach z mocné německé armády. Potřebuje nasadit „zlatá pouta“
Evropská unie přitvrzuje vůči AI. Zakáže svlékací aplikace
Zástupci Evropského parlamentu a členských států Evropské unie se shodli na podobě zákazu aplikací umělé inteligence (AI) umožňujících vytváření sexualizovaných snímků a videí skutečných lidí bez jejich souhlasu. Zákaz bude platit od 2. prosince. Evropský parlament to uvedl ve čtvrteční tiskové zprávě. Europoslanci věc podpořili už na březnovém plenárním zasedání.
Finové rozjeli v Česku kobercový nálet proti Strnadovi. Zůna jednal s prezidentem
Za kulisami návštěvy finského prezidenta Alexandera Stubba v Praze se rozjela byznysová hra o desítky miliard korun. Dosud vyčkávající Seveřané se hlasitě přihlásili o zásadní zakázku české armády. Aby ve strategickém obchodu snížili šance miliardáře Michala Strnada a jeho firem, domluvili Finové spolupráci hned s několika českými podniky. Ministr Jaromír Zůna se i proto sešel se Stubbem.
Hypotéky mírně zdražují, ale drží se nad pěti procenty, ukázal Hypoindex
Průměrná sazba hypoték počátkem května nepatrně meziměsíčně stoupla o 0,01 bodu na 5,19 procenta. Je nejvýše od prosince 2024. Vyplývá to z aktuálních údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.
Zklamal vás Star Wars Day? Připomeňte si zlatou éru her z předaleké galaxie
Star Wars Day (Den Hvězdných válek) letos místo velkých oznámení přinesl spíš zklamání. Fanoušci her dostali jen minimum novinek, a tak se Krotitelé bossů raději ponořili do zlaté éry Star Wars, kdy gamingu kraloval LucasArts. Od série Jedi Knight a hry KOTOR přes závodní kluzáky z Epizody I až po debaty o Disney éře, rušení kánonu a nostalgii, kterou moderní hry zatím úplně nedokázaly nahradit.
Ceny energií kolísají. Co dnes rozhoduje o vytápění bytových domů?
Události na evropském energetickém trhu v posledních letech potvrzují, že ceny energií mohou výrazně ovlivnit geopolitické změny. Pro bytové domy to znamená zásadní změnu pohledu na vytápění. Už nejde jen o to, která energie je momentálně nejlevnější, ale hlavně o dlouhodobou stabilitu nákladů a míru rizika, které s sebou jednotlivá řešení nesou.