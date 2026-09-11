Německá prokuratura obžalovala sedm členů Hamásu, sháněli prý zbraně pro útok

Německé státní zastupitelství podalo obžalobu na sedm členů palestinské teroristické organizace Hamás. Údajně obstarávali zbraně pro útoky na izraelské nebo židovské cíle na území Německa či Rakouska. Ze sdělení státního zastupitelství vyplývá, že mezi obžalovanými je Burhán K., kterého německá policie zadržela loni v listopadu po příjezdu z Česka.
Tito muži byli takzvanými zahraničními operativci Hamásu a sháněli zbraně a munici pro tuto organizaci, uvedla také prokuratura. Jsou obžalovaní z příslušnosti k zahraniční teroristické organizaci a přípravy závažného zločinu ohrožujícího stát. Porušili údajně také zákon o zbraních.
Muži, mezi nimiž jsou státní příslušníci Německa, Dánska nebo Bulharska, jsou už několik měsíců ve vazbě. Tři z nich byli zadrženi loni v říjnu v Berlíně. Do té doby si skupina stihla opatřit funkční plně automatickou pušku, 13 pistolí a přes 700 nábojů. Jednoho z jejích členů dopadla policie v Británii a čeká na rozhodnutí o vydání.
Burhána K. policie zadržela v listopadu na dálnici A17, která je pokračováním české D8 a vede z Prahy do Drážďan. Státní zastupitelství o tomto muži narozeném v Libanonu tehdy uvedlo, že si v létě 2025 v Německu obstaral zbraně a munici a následně je nechal převézt do Berlína k muži, který je také členem skupiny.
Teroristické hnutí Hamás už loni v říjnu popřelo, že by na něj tito muži měli jakékoli vazby. Skupina zdůraznila, že její boj proti Izraeli se omezuje výhradně na Palestinu.
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