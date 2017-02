Německá policie zasahovala proti čtyřem tureckým imámům. Podezírá je ze špionáže

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Německá policie provedla razii proti čtyřem tureckým muslimským duchovním, které podezřívá ze špionáže. Podezírá je, že do Ankary posílali informace o odpůrcích tureckého režimu. Napsal to německý server Spiegel Online. O zpravodajských aktivitách tureckých imámů v Německu se mluví už několik měsíců. Především pak od loňského pokusu o puč proti vládě prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Část tureckých duchovních v Německu údajně zjišťuje informace o příznivcích duchovního Fethullaha Gülena, který podle Ankary stál za pokusem o puč, a předává je do Turecka. Stejně podle německých úřadů postupovala i čtveřice duchovních, jejichž byty prohledávala policie.

autor: ČTK