Německá policie dnes při razii zadržela tři mladíky, které podezřívá z členství v krajně pravicové teroristické organizaci. V tiskové zprávě o tom informovalo generální státní zastupitelství.
Podle časopisu Der Spiegel je dvěma zadrženým teprve 14 a třetímu 15 let. Chlapci podle prokuratury plánovali žhářský útok či cílené zabíjení cizinců a politických odpůrců.
Policie zadržela mladíky v různých částech severního Německa: v Dolním Sasku, Braniborsku a Šlesvicku-Holštýnsku. Podle státního zastupitelství plánovali na konci října žhářský útok na ubytovnu pro žadatele o azyl v dolnosaském Winsenu.
Odvrátit se jej podařilo jen díky včasnému zásahu policie. Obvinění plánovali údajně i cílené útoky na cizince a politické odpůrce, které chtěli zabíjet.
Teroristická organizace vznikla podle vyšetřovatelů v internetové skupině Terror 18, v níž se mladíci radikalizovali. „Členy tohoto uskupení spojuje hluboký odpor k politickým a demokratickým poměrům Spolkové republiky Německo,“ uvedlo státní zastupitelství. Ke skupině patřili i další členové, kteří už dříve skončili ve vyšetřovací vazbě.
Razii dnes policisté provedli kromě míst, na kterých zadrželi podezřelé, také v dalších spolkových zemích včetně Saska či Bavorska, které sousedí s Českem. Zaměřené byly mimo jiné proti dalších čtyřem podezřelým ve věku od 14 do 16 let, kteří ale zůstávají na svobodě. Čelí obvinění z podpory teroristické organizace.
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