Německá policie zadržela Iráčana, chtěl podle ní zaútočit na kostel v Brémách

Německá policie ve čtvrtek zadržela 24letého Iráčana, který podle vyšetřovatelů chystal útok na kostel v Brémách. Oznámilo to spolkové státní zastupitelství s tím, že muž se hlásil k ideologii teroristické organizace Islámský stát. Pro útok, který podle prohlášení plánoval již na jaře 2025 společně s další neupřesněnou osobou, si obstaral střelnou zbraň.
Vyšetřovatelé muže podezřívají z pokusu o založení teroristické skupiny. Iráčanovým cílem bylo podle nich zabíjet lidi, které považoval za nevěřící. Pro své plány, jak uvádí spolkové státní zastupitelství, získal jednoho člověka, u dalších s náborem neuspěl.
Iráčan, kterého dopadla policie v Braniborsku, již předstoupil před vyšetřujícího soudce, který nařídil vazbu. Zatýkací rozkaz vydal soud před týdnem v úterý.
Německá vláda tento týden schválila balík opatření, která mají zlepšit ochranu před islamistickým terorismem. Reagovala tak na červencový teroristický útok v Berlíně, kde jednadvacetiletý islamista najel do lidí v parku v době, kdy se ve městě konala manifestace za práva komunity LGBT+. Při útoku zahynula jedna žena, dalších 31 lidí utrpělo zranění.
V Německu se odehrálo vícero teroristických útoků s islamistickým pozadím. Jeden z nejvážnějších se stal v prosinci 2016, kdy do davu na berlínském adventním trhu najel kamionem islámský radikál Anis Amri z Tunisu. Jeho čin, kterému předcházela krádež nákladního vozu, si vyžádal celkem 13 mrtvých včetně Češky Nadi Čižmárové, která se stala první českou obětí teroristického útoku v Evropě.
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