17. 5. Aneta
Zahraničí

Německá policie u Lipska zastřelila uprchlého tygra. Dronem pátrá, zda v okolí není další šelma

ČTK

Policisté v neděli odpoledne poblíž Lipska na východě Německa zastřelili tygra, který předtím uprchl ze soukromého zařízení. Policie podle agentury DPA uvedla, že jeden muž byl lehce zraněn. Veřejnosti už podle ní nehrozí žádné nebezpečí. Jak se zvířeti podařilo uprchnout, je stále nejasné.

tygr, zabavený tygr
Ilustrační fotoFoto: Liberecký kraj
Tygr byl chován v soukromém výběhu v Schkeuditzu severovýchodně od Lipska, kde napadl a zranil muže. Zraněný byl převezen do nemocnice. Další podrobnosti zatím podle DPA nebyly k dispozici.

Ve městě Schkeuditz podle DPA chová krotitelka tygrů velké kočkovité šelmy v průmyslové zóně. Policie chce celý areál zkontrolovat s pomocí dronu, aby se ujistila, že po okolí nepobíhají žádná další zvířata.

Chovatelka z Lipska podle médií v minulosti opakovaně čelila stížnostem na chov tygrů.

Užívání drog v evropských městech

Amsterdam, Berlín, Oslo, Brusel, Kodaň a Praha. Tak vypadá špička žebříčku spotřeby drog v evropských metropolích, který sestavila datová redakce na základě nejnovějších výsledků analýzy odpadních vod provedené ve 115 městech. V žebříčku se neztratí ani další česká města. Jejich skóre táhne zejména jedna tradiční návyková látka.

ŽIVĚ Dron zasáhl jedinou arabskou jadernou elektrárnu. K útoku se ale nikdo nehlásí

Po úderu dronu v neděli vypukl požár ve vnějším okruhu jaderné elektrárny ve Spojených arabských emirátech (SAE), jediné v arabském světě. Útok si nevyžádal zraněné a nezpůsobil únik radioaktivity, poukázal však na riziko opětovného zažehnutí americko-izraelské války s Íránem, v níž nyní platí křehké příměří. Informovaly o tom tiskové agentury s odvoláním na tamní úřady.

