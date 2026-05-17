Německá policie u Lipska zastřelila uprchlého tygra. Dronem pátrá, zda v okolí není další šelma

Policisté v neděli odpoledne poblíž Lipska na východě Německa zastřelili tygra, který předtím uprchl ze soukromého zařízení. Policie podle agentury DPA uvedla, že jeden muž byl lehce zraněn. Veřejnosti už podle ní nehrozí žádné nebezpečí. Jak se zvířeti podařilo uprchnout, je stále nejasné.
Tygr byl chován v soukromém výběhu v Schkeuditzu severovýchodně od Lipska, kde napadl a zranil muže. Zraněný byl převezen do nemocnice. Další podrobnosti zatím podle DPA nebyly k dispozici.
Ve městě Schkeuditz podle DPA chová krotitelka tygrů velké kočkovité šelmy v průmyslové zóně. Policie chce celý areál zkontrolovat s pomocí dronu, aby se ujistila, že po okolí nepobíhají žádná další zvířata.
Chovatelka z Lipska podle médií v minulosti opakovaně čelila stížnostem na chov tygrů.
