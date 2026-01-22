Německá policie podnikla v Sasku další razii kvůli přípravě "monarchistického puče"

Německá policie podnikla v Sasku rozsáhlou razii proti členům extremistického hnutí takzvaných Říšských občanů. Prohledala 11 objektů ve městech u české hranice, jednoho muže zadržela, informovalo generální státní zastupitelství v Drážďanech.
Zátah souvisí s případem příslušníka německého šlechtického rodu Heinricha XIII. Prinze Reusse, který čelí obžalobě z přípravy státního převratu.
Speciální jednotky prohledaly budovy ve čtyřech městech v saském Podkrušnohoří nedaleko českých hranic: v Marienbergu, Olbernhau, Grossrückerswalde a v Dippoldiswalde. Při zátahu zadrželi ve Freibergu jednoho muže ve věku 41 let. Celkem v případu policie viní osm osob ve věku 38 až 63 let ze členství či podpory teroristické organizace.
Podle vyšetřovatelů se podílely na budování systému takzvaných domobraneckých rot, které měly převzít moc po svržení současného demokratického režimu v Německu. Hnutí takzvaných Říšských občanů trvá na pokračování Německé říše na základě ústavy z roku 1871 a odmítá uznat existenci spolkové republiky a pravomoci jejích úřadů.
Nynější zátah souvisí s kauzou příslušníka německého šlechtického rodu Heinricha XIII. Prinze Reusse. Státní zastupitelství tvrdí, že 74letý muž byl hlavou spiknutí, které chtělo v Německu svrhnout stávající demokratický systém. Pučisté podle obžaloby hodlali zaútočit na Spolkový sněm, pozatýkat poslance, členy vlády a také zemské a regionální představitele, v plánu byly i popravy.
Hlavou země měl být princ Reuss
Hlavou státu se měl podle plánů stát Prinz Reuss, potomek šlechtického rodu, který do roku 1918 vládl ve dvou z dílčích německých států v dnešním Durynsku. Zatčen byl v prosinci 2022 a soud s ním začal předloni v květnu.
Soud s osobami obžalovanými z přípravy puče je rozsáhlý a patří k největším v historii spolkové republiky. Je rozdělen na tři větve. Soud ve Frankfurtu nad Mohanem se věnuje vůdcům skupiny včetně Prinze Reusse, před soudem ve Stuttgartu se zodpovídají představitelé vojenského křídla údajných spiklenců a soud v Mnichově projednává kauzy ostatních členů skupiny. Obžalováno je 26 osob a podle médií potrvá uzavření celého případu roky.
Zadržení čínského občana je vážnější věcí než předvolání velvyslance, prohlásil Babiš
Zadržení čínského občana kvůli špionáži v ČR je vážnější věcí než třeba předvolání velvyslance, řekl ve čtvrtek po jednání s odbory premiér Andrej Babiš (ANO). Zpochybnil práci ministerstva zahraničních věcí pod vedením Jana Lipavského (za ODS) při prodlužování akreditace, pokud je pravdivá informace serveru Seznam Zprávy, že zadržený je novinářem.
ŽIVĚDokumenty k ukončení války na Ukrajině jsou takřka hotové, řekl Zelenskyj
Dokumenty k ukončení války na Ukrajině jsou takřka hotové a Rusko musí být připraveno tuto válku ukončit. V projevu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu to dnes prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který předtím zhruba hodinu jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
"Los milmillonarios." Real Madrid znovu překonal vlastní rekord v příjmech
Španělský celek je potřetí za sebou nejvýdělečnějším fotbalovým klubem na světě.
Volkswagen se zbavuje příliš drahých manažerů. Zruší pozice ve vedení včetně Škody Auto
Škoda Auto a další značky skupiny (Volkswagen, Seat/Cupra, Volkswagen Užitkové vozy) mění svou vrcholovou strukturu. Nová představenstva budou menší, výroba, vývoj a nákup se bude řídit z Německa. Podle firmy to má přinést do roku 2030 úspory až jedné miliardy eur. Změny začnou platit od ledna a postupně se plně implementují do léta.
ŽIVĚTrumpova prohlášení jsou jako arabský bazar, míní prezident Pavel
Nevyzpytatelné chování amerického exprezidenta Donalda Trumpa nelze hodnotit jen negativně a nemělo by být vnímáno jako hrozba, míní prezident Petr Pavel. Jeho politický styl přirovnal k "arabskému bazaru", který provází smlouvání cen. Může sice šokovat, ale často vede k výsledkům, jež podle Pavla Evropu přiměly jednat, zejména v otázkách bezpečnosti a obrany, řekl při debatě ze studenty.