Německá policie zatkla sedm lidí z krajní pravice. Podezírá je, že chystali útoky na migranty a Židy

Německá policie zadržela sedm lidí z krajní pravice, které podezřívá z přípravy útoků na policisty, žadatele o azyl a Židy. S odvoláním na generální prokuraturu to napsala agentura DPA s tím, že šest ze sedmi zadržených se navíc zapojilo do teroristických aktivit. Vyšetřovatelé se údajně zaměřili na tzv. hnutí říšských občanů. To považuje nynější Spolkovou republiku za nelegitimní stát a většinou se hlásí k někdejší výmarské ústavě Německé říše z roku 1919. Policisté taky prohledali několik domů v různých spolkových zemích a městech, včetně německé metropole Berlín. Tady zadrželi množství důkazů, například elektroniku.

autoři: ČTK, Zahraničí