Německá odveta za Chášukdžího. Berlín uvalil sankce na 18 Saúdských Arabů

Německo se rozhodlo kvůli kauze zavražděného novináře Džamála Chášukdžího zakázat vstup do země osmnácti občanům Saúdské Arábie. Na okraj jednání ministrů zahraničí členských zemí Evropské unie v Bruselu to v pondělí oznámil šéf německé diplomacie Heiko Maas. Osoby ze sankčního seznamu podle něj mají spojitost s vraždou novináře v Istanbulu.

Německé ministerstvo hospodářství v pondělí také oznámilo, že zcela zastavilo vývoz zbraní do Saúdské Arábie. Zákaz platí i pro již povolené exporty.

"V případu Chášukdží máme stále více otázek než odpovědí. Úzce spolupracujeme s Francií a Británií. Německo zahájilo proceduru, aby zakázalo vstup 18 saúdskoarabským občanům, kteří pravděpodobně mají co do činění s činem," uvedl Maas na Twitteru.

Novinářům v Bruselu řekl, že Berlín od Rijádu očekává další vysvětlení a vyhrazuje si právo na "další kroky", pokud ho nedostane. Otázkou podle Maase zůstává mimo jiné to, kdo jsou lidé v pozadí vraždy.

Podle vyjádření německého ministerstva zahraničí se zákaz vstupu týká 15 členů vražedného komanda, které přicestovala do Turecka, a tří dalších osob, které se na činu podle všeho podílely. Totožnost osob na sankčním seznamu odmítlo ministerstvo sdělit.

Aby dostali cizí státní příslušníci zákaz vstupu, musí Německo jejich jména zanést do informačního systému, na kterém se podílí 26 členských států takzvaného schengenského prostoru. Takové osoby pak nemohou dostat schengenská víza. Agentura DPA upozornila, že teoreticky mohou lidé zapsaní v schengenském systému dostat ještě víza národní, je to podle ní ale velmi nepravděpodobné.

Ministři zahraničí EU by na pondělní schůzce v Bruselu v souvislosti s Chášukdžího kauzou měli zdůraznit význam ochrany nezávislých médií. Český ministr zahraničí Tomáš Petříček dopoledne řekl, že vyloučeno není rozhodnutí o sankcích vůči konkrétním odpovědným osobám.

Německé ministerstvo hospodářství také v pondělí oznámilo, že vláda zastavila veškerý vývoz zbraní a zbrojního materiálu do Saúdské Arábie. Dosud se zákaz týkal jen nových vývozních povolení, nově nebudou moci vyvézt zbrojařské firmy do monarchie na Arabském poloostrově ale ani to zboží, pro jehož export už povolení dříve dostaly. Kolika povolení se to týká, není zatím jasné.

Podle agentury DPA by se krok německé vlády mohl dotknout například loděnic ve Wolgastu na severovýchodě Německa, které chtěly do Saúdské Arábie dodat ještě dvacet hlídkových lodí. Tato zakázka přímo souvisí se třemi sty pracovními místy.

Chášukdží přišel o život na začátku října na saúdskoarabském konzulátu v Turecku a jeho vražda vyvolala mezinárodní skandál a napětí ve vztazích mezi Rijádem a Ankarou i západními zeměmi včetně USA. Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) podle listu The Washington Post dospěla k závěru, že vraždu Chášukdžího, který byl kritikem režimu v Saúdské Arábii, nařídil přímo saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán.