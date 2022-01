Německá konzervativní CDU si novým předsedou zvolila Friedricha Merze

Německá Křesťanskodemokratická unie (CDU) na sobotním digitálním sjezdu zvolila novým předsedou Friedricha Merze, který v čele největší opoziční strany střídá dosavadního šéfa Armina Lascheta. Delegáti sjezdu volbou podle očekávání potvrdili prosincový výsledek vnitrostranického referenda, které se pro Merze jasnou většinou hlasů vyslovilo.

"Pokud se budeme hádat a vysílat protichůdné signály, tak se nám to nepodaří," zdůraznil Merz. "Pokud budeme otevření zajímavým diskusím a pokud budeme jednotní, tak může být v naší porážce nový začátek," uvedl. V loňských zářijových parlamentních volbách skončila CDU spolu se svou sesterskou bavorskou Křesťansko-sociální unií (CSU) s 24,1 procenta hlasů druhá s nejhorším výsledkem v historii spolkové republiky. "To, co se loni stalo, to už se nesmí a nebude opakovat," řekl Merz.

Delegáti sjezdu se kvůli pandemii nemoci covid-19 k volbě nového předsedy sešli online. Z právních důvodů ale ještě delegáti musí svou elektronickou cestou zjištěnou vůli ještě vyjádřit korespondenčně, výsledek pak bude oznámen 31. ledna. Korespondenční potvrzení volby ale CDU považuje za formalitu.

Za stejnou formalitu bylo označováno i sobotní Merzovo zvolení, protože jeho konkurenti z vnitrostranického referenda, kterými byli zahraničněpolitický expert CDU Norbert Röttgen a někdejší šéf úřadu kancléřky Merkelové Helge Braun, na sjezdu nekandidovali. Média ale s napětím očekávala, jakou podporu mezi 1001 delegáty bude Merz mít. Podle výsledků, které oznámil generální tajemník strany Paul Ziemiak, hlasovalo 983 delegátů, platných hlasů bylo 967 a pro Merze jich bylo 915.

"Volbu přijímám," řekl po vyhlášení výsledku Merz, který neskrýval dojetí.

CDU má nyní podle Merze před sebou tři klíčové úkoly. "Musíme být silnou opozicí. Chceme vyhrát regionální volby ve spolkových zemích. A být jen opozicí nestačí, chceme také nabízet odpovědi a řešení," uvedl.

Merz zdůraznil, že CDU společně s CSU budou kontrolovat kancléře Olafa Scholze a jeho vládu, kterou vedle jeho sociálních demokratů (SPD) tvoří ještě Zelení a liberální svobodní demokraté (FDP). Scholzovi v projevu mimo jiné vyčetl to, že podle něj nedostatečně bojuje s vysokou inflací a s růstem cen energií. "Lidé mají strach o své úspory, ale kancléř na jejich obavy nedal ještě žádnou odpověď," řekl nový předseda.

Merz se rovněž ostře vymezil proti politickému extremismu. "Stojíme proti každé formě radikalismu a je jedno, zda je zprava, nebo zleva," řekl. Jako radikální strany unie CDU/CSU chápe postkomunistickou Levici a protiimigrační Alternativu pro Německo, která bývá označována jako populistická, až krajně pravicová.