Nástupce Merkelové se Němcům znechutil. CDU směřuje k volební katastrofě

Němci už za měsíc volí nový parlament, a rozhodují tak o nové vládě, která nahradí kabinet odcházející kancléřky Angely Merkelové. Několik měsíců průzkumy naznačovaly, že do křesla šéfa vlády usedne buď stranický kolega Merkelové, křesťanský demokrat Armin Laschet, nebo kandidátka Zelených Annalena Baerbocková. Nakonec ale zřejmě bude všechno jinak.

V úterý agentura Forsa zveřejnila překvapivý výsledek svého nejnovějšího průzkumu. Podle něj by dostali nejvíce hlasů sociální demokraté (SPD), kteří dosud byli "těmi třetími vzadu". SPD by nyní volilo 23 procent hlasujících, koalici křesťanských demokratů a bavorské Křesťansko-sociální strany (CDU/CSU) 22 procent. Zelení by dostali 18 procent hlasů.

Volby v neděli 26. září tak slibují velké drama. CDU zjevně ztrácí podporu kvůli svému kandidátovi na kancléře Arminu Laschetovi. Mnohé Němce pobouřilo, když kamera zachytila smějícího se politika v červenci během cesty po oblastech, zasažených katastrofálními povodněmi. Laschet se pak omluvil, ale příliš to nepomohlo. Povodně připravily o život 156 lidí.

Událost se jasně promítá do průzkumů. Vedení CDU ale odmítá, že by strana na poslední chvíli udělala změnu a jako kandidáta na kancléře jmenovala bavorského premiéra Markuse Södera.

"Laschet je jednoznačně nepopulární kandidát, chyb udělal víc. Söder je rozhodně mnohem oblíbenější, ale je nepravděpodobné, že by se nakonec stal kandidátem na kancléře. Už je příliš pozdě. Každopádně křesťanským demokratům hrozí katastrofální neúspěch," řekl deníku Aktuálně.cz německý politolog Marcel Dirsus, který působí na univerzitě v Kielu.

Podle Matthiase Junga, analytika společnosti Forschungsgruppe Wahlen se Laschet do nezáviděníhodné situace sám vmanévroval. "Některá jeho veřejná vystoupení prostě zanechala velmi špatný dojem," myslí si.

Český znalec německé politiky Lukáš Novotný z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem neočekává, že by křesťanští demokraté na poslední chvíli přepřáhli kandidáta a Lascheta nahradili Söderem.

"Teď to bude hlavně na marketérech CDU/CSU, ale i na Söderovi a Merkelové, aby všichni aspoň nějak dopomohli k solidnímu výsledku. Armin Laschet je vlastně pro stranu velmi úspěšný kandidát, vyhrával volby v nejlidnatější spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Ale hodně podcenil komunikaci v době kampaně. Asi dál umí mobilizovat členy strany, ale není již atraktivní pro další voliče. Nyní bude zajímavé sledovat, jak se promění strategie politického marketingu strany, protože takto to nechat nemohou," popsal Novotný Aktuálně.cz.

Sociální demokraté na velký úspěch čekají už dlouho. Jsou sice součástí nynější vlády Angely Merkelové, ale volby s CDU vedenou kancléřkou čtyřikrát za sebou prohráli. Pokud by zvítězili a sestavovali koalici, reálnou možností by byla levicová koalice se Zelenými, CDU by v takovém případě skončila v opozici. Kancléřem a nástupcem Merkelové by se stal kandidát sociálních demokratů, současný ministr financí Olaf Scholz.

Video: Záznam z tiskovku Armina Lascheta pobouřil Němce