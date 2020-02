Prolomení tabu, jako nástup Hitlera. Merkelová řeší na dálku nebývalou krizi

Thomas Kemmerich byl v pořadí třetím zemským premiérem německých Svobodných demokratů a zároveň prvním, který v úřadu vydržel méně než den. Politika původem do čela vlády v Durynsku zvolili ve středu poslanci jeho liberální strany společně s křesťanskými demokraty (CDU) kancléřky Angely Merkelové a zástupci pravicově radikální Alternativy pro Německo (AfD).

O den později, ve čtvrtek, Kemmerich odstoupil. Neustál vlnu odporu, kterou způsobilo, že se nechal zvolit s podporou pravicových populistů z AfD. Volba v zemském sněmu ve východoněmeckém Erfurtu v Německu obnovila debatu o přípustnosti spolupráce politických stran s AfD. Ta se pohybuje na pravém okraji stranického spektra, zároveň ale v bývalém východním Německu patří mezi nejdůležitější politické síly.

Někteří němečtí zejména levicoví politici Kemmerichovu volbu označili za "prolomení tabu" a poukázali na symbolickou podobu současných událostí s obdobím nástupu k moci nacistického vůdce Adolfa Hitlera.

Bylo to právě v Durynsku, kde byl před 90 lety jmenován historicky první člen Hitlerovy národně-socialistické strany do funkce ministra v tamní zemské vládě.

"Historická srovnání jsou srozumitelná, protože 30. léta byla charakteristická velkým rozdělením a polarizací politiky," řekl deníku Aktuálně.cz Axel Salheiser, politolog z Institutu pro demokracii a občanskou společnost v durynské Jeně.

Salheiser upozorňuje i na to, že na východě země je určitá forma spolupráce s AfD již dnes celkem běžná. "Například když jde o to bránit levicovým a ekologickým opatřením, což přispívá k tomu, že se AfD na obecní a zemské úrovni normalizuje," říká.

AfD v Durynsku vede Björn Höcke, který je zároveň čelním představitelem stranické nacionalistické frakce nazvané Křídlo. Ta si - navzdory tomu, že ji německá rozvědka podezřívá z pravicového extremismu - ve straně získává stále větší vliv.

Důležitost AfD v Durynsku vzrostla zejména volbách loni v říjnu. Höckeho strana v nich skončila s více než 23 procenty hlasů druhá. Ostatní strany se nedokázaly dohodnout na spolupráci, která by jim v 90členném zemském parlamentu zajistila většinu i bez účasti pravicových populistů.

Pouhý den před volbou nového šéfa zemské vlády uzavřely dohodu o spolupráci sociální demokraté (SPD), Zelení a strana Levice. Jejich kandidát, obhájce premiérského křesla Bodo Ramelow (Levice) ale v prvních dvou kolech nezískal potřebnou většinu, mimo jiné proto, že CDU odmítla zástupce postkomunistické Levice podpořit. Podařilo se to až v třetím hlasování Kemmerichovi, a to právě díky AfD.

Kauza už stála křeslo Christiana Hirteho, zmocněnce německé vlády pro nové spolkové země končí v úřadu. Jeho odchod po tvrdé kritice ze strany koaliční sociální demokracie (SPD) prosadila kancléřka Angela Merkelová.

"Paní kancléřka Merkelová mi v rozhovoru sdělila, že už nemůžu být zmocněncem spolkové vlády pro nové země," napsal dopoledne na twitteru třiačtyřicetiletý Hirte.

Neomluvitelná volba

Situace ve východoněmecké spolkové zemi rozpoutala spor zejména právě v Křesťansko-demokratické unii (CDU). Podle politologa Axela Salheisera opakovaně ukázala problémy ve vedení této na celoněmecké úrovni hlavní vládní strany. "Předsedkyně CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová se snaží prokázat své schopnosti vést jasnými prohlášeními. To, že jsou takové zásahy vůbec potřeba, ale zpochybňuje podporu, kterou vedení ve straně má," hodnotí Salheiser.

Německo za dva roky na podzim čekají parlamentní volby a lídr nebo lídryně CDU má velkou šanci nahradit Angelu Merkelovou v kancléřském křesle. Stávající šéfka CDU Krampová-Karrenbauerová ale v další z řady zkoušek svého vlivu neobstála příliš dobře.

Po durynských spolustranících chtěla, aby prosadili rozpuštění parlamentu a nové volby. Těm se ale durynští konzervativní politici snaží naopak vyhnout, podle komentátorů se obávají, jaké škody aktuální krize napáchala na jejich voličské podpoře. AKK, jak se političce přezdívá, jim po dlouhém jednání v noci ze čtvrtka na pátek nakonec musela ustoupit, a to navzdory tomu, že pro nové volby se předtím důrazně vyslovila i kancléřka Merkelová. Právě ta AKK do čela strany zhruba před rokem prosadila.

V době, kdy durynští poslanci hlasovali, seděla Merkelová v letadle do jižní Afriky. Po přistání označila Kemmerichovu volbu za neomluvitelnou. "Byl to špatný den pro demokracii. Den, kdy jsme porušili hodnoty a přesvědčení CDU," nechala se slyšet kancléřka.

AKK nepomohlo v diskuzi o vypsání nových voleb ani to, že v durynském Erfurtu několik hodin naslouchala výčtu potíží, které oblast někdejší NDR trápí. Právě rozdíly v životní úrovni na západě a na východě a pocit, že centrální vláda v Berlíně nezastupuje názory východních Němců na migraci nebo klimatickou politiku může podle expertů za to, že má AfD u voličů takovou podporu.

Podle politologa Salheisera by právě kvůli nespokojenosti východních Němců mohly nové volby pomoct. "Zabránily by dojmu, že se v Durynsku musí vládnout díky zásahům z Berlína," myslí si. Považuje za důležité, aby ostatní strany voličům pečlivě vysvětlovaly, proč nechtějí s AfD spolupracovat.

"Její národovecká, rasistická a antiliberální politika dává dost argumentů. Pokud ale opakování voleb u části lidí naopak posílí dojem, že hlasovat se bude tolikrát, dokud se u moci neudrží 'staré politické elity', může se AfD ještě víc prezentovat jako vyloučená oběť, která je přitom naprosto schopná vládnout," vysvětluje.

Spojovat, ne rozdělovat

Během tiskové konference po pátečním jednání předsednictva CDU nakonec AKK prohlásila, že strana podpoří kandidáta opozice - s výjimkou Levice. "Očekáváme, že sociální demokraté nebo Zelení jsou připraveni představit kandidáta, který bude zemi spojovat, ne rozdělovat," nechala se slyšet.

Levice, od které se CDU prostřednictvím své šéfky v pátek znovu distancovala, přitom zemské volby vloni s velkým náskokem vyhrála, SPD a Zelení získali jen osm a pět mandátů.

O post ministerského předsedy v Durunsku v tuto chvíli neprojevuje zájem žádná ze stran. Opozice sice také požaduje Kemmerichovo odstoupení, návrh AKK ale okamžitě odmítla. "Nemyslím, že paní Krampová-Karrenbauerová je v pozici, aby mohla rozdávat návrhy nebo pověření," řekl agentuře DPA předseda durynské frakce Zelených Dirk Adams. Levicový kandidát Ramelow se post znovu pokusí získat teprve když bude jasné, že má v parlamentu potřebnou podporu.

Podle Zelených i šéfa sociálních demokratů by byly nejlepším řešením předčasné volby. Pro ty se vyslovil i Kemmerich, který zhruba 24 hodin po zvolení oznámil, že se z úřadu stáhne.

Rozpuštění parlamentu, které by novým volbám muselo předcházet, by ale strany prosazovaly jen těžko. Podpořit by ho musely dvě třetiny poslanců, tedy šedesát z nich. Takovou většinu nemá Kemmerich bez většiny zástupců CDU šanci sestavit.

Jedinou cestou by tak pro něj bylo se opět spolehnout na hlasy pravicově populistické AfD, která je s 22 poslanci početnou silou v parlamentu. Není ale jasné ani to, jestli by AfD Kemmericha tentokrát podpořila. Podle čtvrtečního průzkumu agentury INSA si v posledních dnech AfD u voličů mírně pohoršila a nové volby by jí proto mohly připravit o několik mandátů.