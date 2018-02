Maraton skončil, v Německu domluvili velkou koalici. Merkelová bude kancléřkou, hodně ale ustoupila

AKTUALIZOVÁNO před 37 minutami

Německá konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové a sociální demokraté (SPD) se dohodli na vzniku koalice. Spory se během noci vedly jak o programu, tak o rozdělení ministerstev.

Berlín - Německu nejspíš znovu povládne velká koalice. Německá konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové a sociální demokraté (SPD) se dohodli na vzniku koalice. Na Twitteru to potvrdilo několik politiků z obou táborů s tím, že kancléřkou bude opět Merkelová.

Union und SPD einigen sich auf Koalition. Gut Ding braucht Weile. #Groko — Serap Güler (@SerapGueler) February 7, 2018

Závěrečná část vyjednávání se proměnila ve čtyřiadvacetihodinový maraton schůzek šéfů trojice stran i širších vyjednávacích týmů, který se ke konci podařilo dotáhnout až ve středu dopoledne. Spory se během noci vedly jak o programu, tak o rozdělení ministerstev.

Pokud jde o personální otázky, vyšla nakonec CDU/CSU výrazně vstříc sociálním demokratům. Podle německých médií totiž SPD obsadí ministerstvo financí, které je po postu kancléřky všeobecně považováno za druhou nejdůležitější vládní pozici.

Dál sociální demokraté získají ministerstva zahraničí a práce. Křesťanští demokraté Angely Merkelové obsadí ministerstva hospodářství a obrany. Horst Seehofer, šéf bavorské CSU, se má stát ministrem vnitra.

Koaliční smlouvu, kterou by už ve středu trojice stran mohla představit veřejnosti, budou v příštích týdnech schvalovat sjezdy CDU a CSU a také vnitrostranické referendum SPD.

Právě souhlas více než 460 000 sociálních demokratů není ale úplně jistý, řada straníků totiž další vládu pod vedením Merkelové odmítá. Pokud ho nakonec udělí, mohla by už třetí velká koalice za poslední čtyři volební období vzniknout v první polovině března.

Vytváření vlády v Německu ještě nikdy netrvalo tak dlouho jako nyní.

Přesuny ministerstev

Zřejmě k největší změně dojde na klíčovém ministerstvu financí, které ve vznikající velké koalici přejde z rukou křesťanských demokratů kancléřky Merkelové do rukou sociálních demokratů. Přesun ministerstva, které by mohl vést dosavadní hamburský primátor Olaf Scholz, pozorovatelé vnímají jako jednoznačný úspěch SPD, a naopak oslabení Merkelové, jejíž CDU posledních osm let vedla resort.

Křesťanští demokraté sice mají získat ministerstvo hospodářství, to se ale svým významem resortu financí zdaleka nevyrovná.

Z dalších úřadů si CDU udrží například ministerstvo obrany. Merkelová se už dříve nechala slyšet, že chce, aby polovina postů za její stranu byla obsazena ženami. Dobré šance na udržení ve vládě i díky tomu má ministryně obrany Ursula von der Leyenová.

Očekává se, že do kabinetu nově vstoupí sárská ministerská předsedkyně Annegret Krampová-Karrenbauerová, která je pro budoucnost považována za možnou nástupkyni Merkelové na čele vlády.

Další tváří ve vládě by měl být končící bavorský premiér Seehofer, který má vést ministerstvo vnitra. Jeho CSU si má udržet resorty dopravy a rozvojové pomoci.