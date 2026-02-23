Přeskočit na obsah
23. 2.
Zahraničí

Německá armáda dostane nečekaný výcvik. Ukrajinci jim ukáží, jak bojovat s Rusy

Fabian Blažek
Fabian Blažek
Fabian Blažek

Německo chce k výcviku svých vojáků využít ukrajinské instruktory. Váleční veteráni mají Bundeswehru předat zkušenosti z bojů s ruskou armádou. Například je naučí, jak využívat drony na bojišti nebo jak naopak zničit nepřátelské bezpilotní stroje. O cvičení přitom mají zájem také ostatní evropské země.

Vojáci Bundeswehru se účastní cvičení Griffin Lightning
Vojáci Bundeswehru se účastní cvičení Griffin Lightning ve výcvikovém prostoru Paprade za účasti německého stíhacího praporu 413 Enhanced Vigilance Activities-Brigade. 7. března 2023, Litva, PapradeFoto: Profimedia
„Nikdo v NATO nemá v současné době víc bojových zkušeností než Ukrajina a to musíme využít,“ prohlásili němečtí důstojníci. Cílem je, aby se ukrajinští vojáci podělili o praktické zkušenosti z téměř čtyři roky trvající války.

Přesné informace o spolupráci německá armáda z bezpečnostních důvodů neuvedla. Naznačila však, že jednání o tom, jak by Bundeswehr mohl využít zkušenosti Ukrajinců, probíhají od roku 2025.

Příslušnou dohodu o výcviku měli minulý pátek podepsat německý ministr obrany Boris Pistorius a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Výcvik by měl začít co nejrychleji, píše německý deník Spiegel. Vzhledem k tomu, že Ukrajina v současné době čelí značným náborovým potížím, budou její instruktoři v Německu zpočátku pobývat pravděpodobně jen několik týdnů.

Německá armáda pomáhá cvičit ukrajinské vojáky od začátku ruské invaze v roce 2022. Bundeswehr vycvičil stovky vojáků k používání zbraní, které Berlín dodává Kyjevu. Jde především o tanky Leopard, systémy protivzdušné obrany Gepard a samohybné houfnice Panzerhaubitze 2000.

O cvičení mají zájem i ostatní země

O předání bojových zkušeností od Ukrajinců mají zájem i další evropské země. Jejich lídři si totiž uvědomují, že i když má Evropa v něčem technologickou převahu, v bojových zkušenostech zaostává.

To se ukázalo i při nedávném cvičení Severoatlantické aliance v Estonsku. Ukrajinci tam při manévrech sehráli roli nepřítele. I když byli v početní nevýhodě, alianční vojáky pomocí dronů hravě porazili.

Jediný tým zhruba deseti Ukrajinců, který v rámci scénáře podnikl protiútok proti silám NATO, během přibližně půldne „zničil“ 17 obrněných vozidel a provedl 30 cvičných úderů na další cíle.

„Jednotky NATO se jen tak pohybovaly, bez jakéhokoli maskování. Stavěly stany a parkovaly obrněnou techniku. Všechno bylo zničeno,“ popsal selhání jeden z účastníků cvičení pro Wall Street Journal.

Velitelé evropských armád si tak slibují, že by výcvik od ukrajinských veteránů mohl alespoň trochu přispět k budoucí akceschopnosti spojeneckých sil Severoatlantické aliance.

