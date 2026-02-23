Německá armáda dostane nečekaný výcvik. Ukrajinci jim ukáží, jak bojovat s Rusy

Německo chce k výcviku svých vojáků využít ukrajinské instruktory. Váleční veteráni mají Bundeswehru předat zkušenosti z bojů s ruskou armádou. Například je naučí, jak využívat drony na bojišti nebo jak naopak zničit nepřátelské bezpilotní stroje. O cvičení přitom mají zájem také ostatní evropské země.
„Nikdo v NATO nemá v současné době víc bojových zkušeností než Ukrajina a to musíme využít,“ prohlásili němečtí důstojníci. Cílem je, aby se ukrajinští vojáci podělili o praktické zkušenosti z téměř čtyři roky trvající války.
Přesné informace o spolupráci německá armáda z bezpečnostních důvodů neuvedla. Naznačila však, že jednání o tom, jak by Bundeswehr mohl využít zkušenosti Ukrajinců, probíhají od roku 2025.
Příslušnou dohodu o výcviku měli minulý pátek podepsat německý ministr obrany Boris Pistorius a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Výcvik by měl začít co nejrychleji, píše německý deník Spiegel. Vzhledem k tomu, že Ukrajina v současné době čelí značným náborovým potížím, budou její instruktoři v Německu zpočátku pobývat pravděpodobně jen několik týdnů.
Německá armáda pomáhá cvičit ukrajinské vojáky od začátku ruské invaze v roce 2022. Bundeswehr vycvičil stovky vojáků k používání zbraní, které Berlín dodává Kyjevu. Jde především o tanky Leopard, systémy protivzdušné obrany Gepard a samohybné houfnice Panzerhaubitze 2000.
O cvičení mají zájem i ostatní země
O předání bojových zkušeností od Ukrajinců mají zájem i další evropské země. Jejich lídři si totiž uvědomují, že i když má Evropa v něčem technologickou převahu, v bojových zkušenostech zaostává.
To se ukázalo i při nedávném cvičení Severoatlantické aliance v Estonsku. Ukrajinci tam při manévrech sehráli roli nepřítele. I když byli v početní nevýhodě, alianční vojáky pomocí dronů hravě porazili.
Jediný tým zhruba deseti Ukrajinců, který v rámci scénáře podnikl protiútok proti silám NATO, během přibližně půldne „zničil“ 17 obrněných vozidel a provedl 30 cvičných úderů na další cíle.
„Jednotky NATO se jen tak pohybovaly, bez jakéhokoli maskování. Stavěly stany a parkovaly obrněnou techniku. Všechno bylo zničeno,“ popsal selhání jeden z účastníků cvičení pro Wall Street Journal.
Velitelé evropských armád si tak slibují, že by výcvik od ukrajinských veteránů mohl alespoň trochu přispět k budoucí akceschopnosti spojeneckých sil Severoatlantické aliance.
