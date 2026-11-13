Soutěžili, kdo bude mít sex s více rekrutkami. Německou armádou otřásá skandál

Berlín plánuje vybudovat nejsilnější armádu v Evropě a výrazně rozšířit také počet žen v uniformě. Právě v době, kdy se snaží přilákat nové rekruty, ale bundeswehr zasáhla studie odhalující rozsáhlé sexuální obtěžování či jiné nevhodné chování. Zkušenost s ním mají podle průzkumu čtyři z deseti vojaček a dva z deseti vojáků. Většina incidentů navíc zůstává nenahlášená. Ministerstvo slibuje změny.
Německý ministr obrany Boris Pistorius ve středu slíbil nová opatření a „nulovou toleranci“ vůči sexuálnímu obtěžování a zneužívání v německé armádě. Reagoval tak na zprávu, která odhalila rozsáhlé případy nevhodného chování v době, kdy se německé ozbrojené síly snaží přilákat do svých řad více mladých lidí a zvýšit také zastoupení žen na zhruba dvacet procent.
Zpráva, kterou vypracovalo Centrum vojenské historie a společenských věd německé armády, ukázala, že přibližně čtyřicet procent vojaček zažilo v posledních dvanácti měsících alespoň jeden případ sexuálního obtěžování či nevhodného chování.
Šlo o širokou škálu jednání od slovního obtěžování přes vizuální zneužívání – například nechtěné vystavování pornografii – až po nežádoucí doteky a sexuální násilí, uvádí agentura Reuters.
Soutěž o vojačky
Podobnou zkušenost mělo také přibližně 19 procent mužských vojáků. Zpráva zároveň ukázala, že nepoměrně častěji se s nevhodným chováním setkávali vojáci s neheterosexuální orientací. Sexuální násilí pak zažila v uplynulém roce podle průzkumu dvě procenta žen i mužů.
Anonymní průzkum, který probíhal od 13. července do 27. srpna, zcela vyplnilo více než 8100 vojáků, tedy přibližně 18 procent z celkových 45 tisíc oslovených.
Média přitom v posledních týdnech upozornila na několik konkrétních případů sexuálního obtěžování a zneužívání. Například list Tagesspiegel v polovině října informoval o dění ve zdravotnickém pluku německé armády v Sasku-Anhaltsku. Vojáci tam mezi sebou údajně soutěžili, kdo bude mít sex s více rekrutkami a vojačkami.
Vyšetřovatelé prověřují podezření ze sexuálních útoků, zneužívání drog, vyhrožování, zneužívání postavení i selhání nadřízených, kteří měli stížnosti přehlížet. Mezi možnými oběťmi měla být i nezletilá dívka.
Častý problém: nenahlašování
Veřejnoprávní televize ARD ve středu ve spolupráci s dalšími stanicemi a deníkem Süddeutsche Zeitung upozornila také na další známé případy z posledních let.
Patří mezi ně pravomocně odsouzené znásilnění civilní zaměstnankyně v německém vojenském táboře v Afghánistánu či případ poddůstojníka, který během zahraniční mise na fregatě sexuálně napadl spící vojačku. V Berlíně navíc soud nyní posuzuje obžalobu vojáků ze skupinového znásilnění kolegyně.
„V současné době pozorujeme nárůst počtu hlášených případů. To je nepřijatelné,“ řekl Pistorius novinářům v Berlíně. Způsob, jakým armáda vyřizuje stížnosti, pak označil za „systémový problém“. Podle studie se totiž sexuální nevhodné chování vyskytuje třikrát až šestkrát častěji, než naznačují oficiální statistiky, uvádí například server Politico.
Oběti incidenty často nehlásí kvůli obavám z následků, nedůvěře v oznamovací systém nebo pochybnostem, zda se vůbec něco změní. Zvláště zranitelné jsou mladé ženy v nižších hodnostech, které mohou mít kvůli vztahům nadřízenosti a podřízenosti problém se proti nevhodnému chování ozvat, píší média.
Plány na „nejsilnější armádu v Evropě“
Zjištění přicházejí v době, kdy se Německo snaží po desetiletích nízkých investic vybudovat nejsilnější armádu v Evropě a Berlín loni schválil plány na zavedení dobrovolné vojenské služby. Jejím cílem je zdvojnásobit počet vycvičených záložníků přibližně na 200 tisíc. Kromě toho chce Německo dosáhnout nejméně 260 tisíc vojáků v aktivní službě.
„Je pro mě jasné, že tato studie o nenahlášených případech byla pouze výchozím bodem. Je to začátek, nikoli konec celé záležitosti,“ dodal ministr.
Pistorius proto představil i 34bodový plán na zlepšení ochrany obětí a usnadnění nahlašování incidentů. Počítá mimo jiné s nezávislou poradenskou službou, větší podporou pro oznamovatele a důslednějším sledováním toho, jak velitelé jednotlivé případy řeší. Jejich přístup se nově promítne také do hodnocení.
„Každý, kdo nepůjde ostatním příkladem, kdo bude nevhodné chování dokonce tolerovat nebo ho nebude důsledně řešit, už nebude zastávat žádnou vedoucí funkci,“ prohlásil Pistorius.
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