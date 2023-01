Německá agentura k Babišovi: Nestává se často, že prezidentský kandidát je obžalovaný

Nestává se často, že prezidentský kandidát sedí na lavici obžalovaných, začíná svůj text o českých prezidentských volbách německá agentura DPA. V Česku se ale musí bývalý šéf vlády a jeden z favoritů lednového hlasování Andrej Babiš před soudem zodpovídat kvůli obžalobě z dotačního podvodu. Ani to ale podle agentury nebrzdí jeho ambice na nejvyšší státní funkci, která by mu zaručila imunitu.

"Téměř všechny průzkumy předpovídají, že Babiš se dostane do druhého kola voleb," konstatuje DPA, která osmašedesátiletého muže charakterizuje jako populistického politika, miliardáře a bývalého komunistu, který má pocit, že se proti němu spikl mocenský kartel. "Jako prezident na Pražském hradě by požíval imunity a byl by chráněn před trestním stíháním," podotýká v textu nazvaném "Česko před prezidentskou volbou: Ze soudní síně na Pražský hrad?".

Německá agentura, která přibližuje i základní obrysy Babišovy trestní kauzy, konstatuje, že se v českých volbách rýsuje vyrovnaný souboj. "Dobré šance dávají průzkumy také profesorce ekonomie Danuši Nerudové, která je jedinou ženou v klání." Někteří v ní podle DPA vidí obdobu slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, což ale v textu odmítá politolog Jiří Pehe, podle něhož měla Čaputová jako právnička a aktivistka mnohem silnější profil.

Jako dalšího nadějného kandidáta agentura představuje bývalého generála a "vášnivého motorkáře" Petra Pavla, který podle ní musí čelit zčásti podivným obviněním týkajícím se své komunistické minulosti. "Na rozdíl od Babiše je jedenašedesátiletý bývalý voják pro další dodávky zbraní Kyjevu," připomíná. "Zatímco Pavel a Nerudová jsou považováni spíše za proevropské, Babiš volil už jako šéf vlády vůči Bruselu konfrontační kurs," míní DPA.

Ať nakonec volby dopadnou jakkoli, jedno je podle agentury už teď jasné; a sice, že cenu za nejtěžší otázky dostane školní třída, které Babiš ve vysílání televize Prima odpovídal na otázky. Z planet sluneční soustavy tehdy dokázal vyjmenovat jen dvě a nic mu neříkalo ani nejznámější dílo "národního spisovatele" Jaroslava Haška, kterým jsou Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.