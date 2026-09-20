Němci volí v Berlíně a Meklenbursku. Výsledek může oslabit kancléře Merze

V Německu se v neděli konají dvoje zemské volby, které by mohly určit další politický osud kancléře Friedricha Merze. Ve východoněmecké spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko o první příčku soupeří Alternativa pro Německo (AfD) a sociální demokracie (SPD), v Berlíně Levice a Merzovi křesťanští demokraté (CDU).
Volební debakl CDU by mohl dál oslabit pozici kancléře, který se už teď potýká s rekordní neoblíbeností i slábnoucí podporou uvnitř vlastní strany.
Meklenbursko-Přední Pomořansko leží na severovýchodě Německa a má 1,6 milionu obyvatel. Sociální demokracie je tu hlavní vládní silou od roku 1998. Průzkumy z posledních týdnů předpovídaly vítězství AfD, SPD premiérky Manuely Schwesigové ale v posledních dnech před volbami mocně dotahovala a v posledním průzkumu pro stanici ZDF dokonce AfD o procentní bod překonala.
Porážka AfD po jejím drtivém vítězství v Sasku-Anhaltsku před dvěma týdny by byla vzpruhou pro strany německé vlády, kterou tvoří konzervativní unie CDU/CSU a SPD.
V Berlíně se o první příčku podle průzkumů utkají Merzova CDU, jejíž člen Kai Wegner je nyní primátorem, a radikálně levicová strana Levice, kterou do voleb vede Elif Eralpová. Mohla by se stát první primátorkou německého hlavního města s tureckými kořeny. Poslední předvolební průzkum pro stanici ZDF připisoval Levici 22 a CDU 20 procent hlasů.
Kombinace ztráty primátora v Berlíně a nízkého zisku v Meklenbursku-Předním Pomořansku, kde může získat jen šest až sedm procent, by byla těžkou ránou pro CDU a pro jejího předsedu Merze. Zřejmě by to posílilo tlak na jeho odchod z funkce kancléře. Merz svolal na neděli večer krizovou schůzku předsednictva CDU.
Volební místnosti se v Meklenbursku-Předním Pomořansku i v Berlíně otevřou v neděli v 8:00 a uzavřou v 18:00. Veřejnoprávní stanice ARD a ZDF následně zveřejní prognózy. Předběžné výsledky obou voleb lze čekat v neděli pozdě večer či v noci na pondělí.
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