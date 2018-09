Němci propustí z vazby podezřelého z vraždy v Chemnitzu, dalšího stále hledají

Zabití Němce Daniela H. vedlo ve městě nedaleko českých hranic k masovým demonstracím.

Berlín - Jeden z podezřelých ze zabití pětatřicetiletého Němce v Chemnitzu (Saské Kamenici), které vyvolalo řadu demonstrací, bude propuštěn z vazby. Jeho právník o rozhodnutí soudu informoval rozhlasovou a televizní stanici NDR a noviny Süddeutsche Zeitung. Druhý ze zatčených podezřelých je zatím ve vazbě. Po třetím podezřelém policie stále pátrá.

Policie krátce po ubodání Daniela H. 26. srpna zatkla 22letého Iráčana Júsifa A. a 23letého Syřana Aláa S. Mladý Iráčan, který podíl na krvavém činu odmítal, bude vazbu moci opustit. Přispěla k tomu zřejmě i výpověď svědka, podle něhož se Júsif A. na činu nepodílel.

Zabití Daniela H. vedlo k řadě demonstrací v Chemnitzu, který leží nedaleko českých hranic. Části z nich se účastnily i stovky pravicových radikálů, z nichž někteří napadali přistěhovalce, novináře a policisty; zaútočili také na židovskou restauraci.

Mladý irácký Kurd byl uplynulých dvou letech opakovaně trestán. Dvakrát byl odsouzen k pokutě za držení drog, další pokutu musel zaplatit za podvod, poškození věci a nebezpečný zásah do silniční dopravy. Nejvyšší trest si muž od soudu odnesl v červenci loňského roku. Za to, že několika lidem při sporu v ubytovně pro uprchlíky nastříkal do obličeje pepřový sprej, byl uznán vinným z ublížení na zdraví, za což dostal osmiměsíční trest s odkladem na dva roky.

Video: Nacisti pryč, znělo Chemnitzem