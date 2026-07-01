Němci obžalovali zadrženého Ukrajince. Měl stát za poškozením plynovodů Nord Stream

V případu poničení baltských plynovodů Nord Stream z roku 2022 vzneslo německé generální státní zastupitelství v Karlsruhe první obžalobu, a to vůči zadržovanému Ukrajinci. Toho Itálie loni v listopadu vydala do Německa. Ve středu o tom informovaly veřejnoprávní stanice ARD, deník Süddeutsche Zeitung a týdeník Die Zeit s tím, že Ukrajinec identifikovaný jako Serhij K. bude souzen v Hamburku.
Trojice výše zmíněných médií s odvoláním na své zdroje uvedla, že vyšetřovatelé mají přesvědčivé důkazy. Ukrajinec se podle těchto informací sám usvědčil, když o útocích na plynovody telefonicky hovořil s příbuznými z vydávací vazby v Itálii. Vyšetřovatelé rovněž nalezli důkazy v jeho mobilním telefonu, které účast na útocích naznačují.
Ukrajinec byl podle německé prokuratury na lodi, kterou v září 2022 ukrajinské komando použilo k poškození plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Vyšetřovatelé zadrženého muže, který dosud čelil obviněním mimo jiné ze sabotáže, způsobení výbuchu a zničení stavby, považují za koordinátora celé akce.
Italská policie ho loni v srpnu zadržela nedaleko letoviska Rimini na základě evropského zatykače, v listopadu byl pak vydán do Německa, kde je od té doby ve vazbě.
Plynovod Nord Stream 1 přiváděl plyn z Ruska do Německa, do provozu byl uveden v roce 2011. Nord Stream 2 byl dokončen v roce 2021, jeho potrubím ale nikdy plyn komerčně neproudil. Kvůli ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 nebyl uveden do provozu.
Oba produktovody poškodily výbuchy 26. září 2022. Plynovodem Nord Stream 1 v době explozí plyn rovněž neproudil, což Rusko tehdy zdůvodňovalo nutnou údržbou.
Dalšího muže podezřelého z podílu na sabotážní akci zadržela policie loni v září v Polsku. Tamní soud však odmítl jeho vydání do Německa a propustil jej z vazby.
Poškození plynovodů Nord Stream vyšetřovaly vedle Německa také Dánsko a Švédsko. Obě země už vyšetřování ukončily. Švédská prokuratura předloni v únoru uvedla, že nemá pravomoc se záležitostí zabývat. Dánsko pár dní nato oznámilo, že považuje poškození plynovodů za úmyslné, ale že neexistují dostatečné důvody pro zahájení trestního stíhání v Dánsku.
Mohlo by vás zajímat: Ruská loď se z Belgie vrátila plná min. Kreml má o viníkovi jasno
Babiš udeřil na Vojtěcha. Kvůli zásadní novince žádá po ministrovi okamžitou akci
Měly uspořit miliardy korun. Lékaři by totiž díky nim přestali dělat opakovaná vyšetření a pacienti by se zase rychleji dostali ke správné léčbě – dřív by se tak uzdravili a vrátili do práce. Premiér Andrej Babiš proto tlačí na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (oba ANO), aby elektronické žádanky konečně zprovoznil. Jenomže jejich příprava vázne.
ŽIVĚ V Beskydech řádí extrémně silné bouřky. Hrozí přívalové povodně
V Beskydech se vyskytují extrémně silné bouřky s přívalovými srážkami. Napršet může přes 40 litrů na metr čtvereční za půl hodiny. Hrozí rozvodnění malých toků a podemletí komunikací. Bouřky mohou způsobit rychlou přívalovou povodeň a škody na majetku. Extrémně silné bouřky jsou i na Novojičínsku, Ostravsku a v Bohumíně. Ve výstraze to ve středu uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
ŽIVĚ Krejčíková - Andrejevová 4:6. Češka kouše brutální obrat, prohrála pět her v řadě
Sledujte online přenos z utkání druhého kola tenisového Wimbledonu mezi Barborou Krejčíkovou a Mirrou Andrejevovou z Ruska.
Tajemná Muchová mlží o radách od Sereny. Česká dominance už ale okouzluje Wimbledon
Kraťasy, loby i zázračné voleje. Karolína Muchová už rozjíždí pověstná kouzla na wimbledonské trávě. V druhém kole si bez větších potíží poradila s čínskou veteránkou Čang Šuaj a může se těšit na třetí kolo grandslamu. Po postupu se rozpovídala i o tom, co jí dala i vzala zkušenost hrát v Berlíně čtyřhru po boku Sereny Williamsové.
ŽIVĚ Trh s palivy je dobře zásobený, tvrdí ruský vicepremiér. Z Kazachstánu dorazí zásoby benzinu
Ruský trh s benzinem a naftou je dobře zásobený a problémy se rychle řeší. Ve středu to prohlásil ruský vicepremiér Alexandr Novak. Agentura Reuters poznamenala, že Novakovo vyjádření přichází v době, kdy se z Ruska objevují zprávy o nedostatku pohonných hmot. Reuters také s odvoláním na své zdroje napsal, že Kazachstán chce přes léto dodat do Ruska jako humanitární pomoc 50 tisíc tun benzinu.