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Zahraničí

Němci obžalovali zadrženého Ukrajince. Měl stát za poškozením plynovodů Nord Stream

ČTK

V případu poničení baltských plynovodů Nord Stream z roku 2022 vzneslo německé generální státní zastupitelství v Karlsruhe první obžalobu, a to vůči zadržovanému Ukrajinci. Toho Itálie loni v listopadu vydala do Německa. Ve středu o tom informovaly veřejnoprávní stanice ARD, deník Süddeutsche Zeitung a týdeník Die Zeit s tím, že Ukrajinec identifikovaný jako Serhij K. bude souzen v Hamburku.

Nord Stream.
Ukrajinec byl podle německé prokuratury na lodi, kterou v září 2022 ukrajinské komando použilo k poškození plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2.Foto: Reuters
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Trojice výše zmíněných médií s odvoláním na své zdroje uvedla, že vyšetřovatelé mají přesvědčivé důkazy. Ukrajinec se podle těchto informací sám usvědčil, když o útocích na plynovody telefonicky hovořil s příbuznými z vydávací vazby v Itálii. Vyšetřovatelé rovněž nalezli důkazy v jeho mobilním telefonu, které účast na útocích naznačují.

Ukrajinec byl podle německé prokuratury na lodi, kterou v září 2022 ukrajinské komando použilo k poškození plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Vyšetřovatelé zadrženého muže, který dosud čelil obviněním mimo jiné ze sabotáže, způsobení výbuchu a zničení stavby, považují za koordinátora celé akce.

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Italská policie ho loni v srpnu zadržela nedaleko letoviska Rimini na základě evropského zatykače, v listopadu byl pak vydán do Německa, kde je od té doby ve vazbě.

Plynovod Nord Stream 1 přiváděl plyn z Ruska do Německa, do provozu byl uveden v roce 2011. Nord Stream 2 byl dokončen v roce 2021, jeho potrubím ale nikdy plyn komerčně neproudil. Kvůli ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 nebyl uveden do provozu.

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Oba produktovody poškodily výbuchy 26. září 2022. Plynovodem Nord Stream 1 v době explozí plyn rovněž neproudil, což Rusko tehdy zdůvodňovalo nutnou údržbou.

Dalšího muže podezřelého z podílu na sabotážní akci zadržela policie loni v září v Polsku. Tamní soud však odmítl jeho vydání do Německa a propustil jej z vazby.

Poškození plynovodů Nord Stream vyšetřovaly vedle Německa také Dánsko a Švédsko. Obě země už vyšetřování ukončily. Švédská prokuratura předloni v únoru uvedla, že nemá pravomoc se záležitostí zabývat. Dánsko pár dní nato oznámilo, že považuje poškození plynovodů za úmyslné, ale že neexistují dostatečné důvody pro zahájení trestního stíhání v Dánsku.

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