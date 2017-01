Němci se vrhli na Mein Kampf, chystá se šestý dotisk. Nekupují ho obdivovatelé Hitlera, ale učitelé

před 40 minutami

Hitlerova kniha Mein Kampf, která v Německu po letech znovu vyšla, se prodávala velmi dobře. Loni si ji koupilo 85 tisíc lidí. Neznamená to ale, že by Němci sympatizovali s Hitlerem: knihu podle historiků kupovali zájemci o dějiny nebo učitelé. Historici, kteří knihu vydali, ji navíc považují za potřebnou. Lidé by se podle nich měli seznámit s tím, jak fungovala propaganda.

Berlín - Němci loni ve velkém kupovali knihu Adolfa Hitlera Mein Kampf (Můj boj). Jejího komentovaného vydání se prodalo 85 tisíc kusů.

Neznamená to ale, že v zemi rostou sympatie k nacismu. Ve skutečnosti úspěch nového vydání Hitlerovy knihy svědčí o německém zájmu o vlastní historii.

"Strach z toho, že kniha bude propagovat Hitlerovu ideologii, nebo že ji dokonce učiní akceptovatelnou a dá neonacistům novou propagandistickou platformu, se ukázal naprosto neopodstatněným,“ řekl šéf mnichovského Ústavu pro soudobé dějiny (Institut für Zeitgeschichte - IfZ) Andreas Wirsching. Jeho ústav knihu začátkem loňského roku vydal.

Historici z ústavu sesbírali od knihkupců údaje o lidech, kteří si Mein Kampf koupili. Vyplývá z nich, že to v drtivé většině byli "zákazníci se zájmem o politiku a historii a učitelé". Tisíce exemplářů také koupily školy, univerzity nebo knihovny.

Ústav IfZ, jeden z nejrespektovanějších historických institutů na světě, původně plánoval vytisknout jen čtyři tisíce kopií. Zájem o Mein Kampf ale převýšil očekávání, takže mnichovští historici připravují už šestý dotisk.

S neonacismem to nemá nic společného

Prodaných 85 tisíc kusů je na odbornou knihu, která stojí 58 eur (zhruba 1500 korun), dost. V Německu to ale není nic výjimečného. Odborných publikací o přírodě nebo třeba internetu se prodají i stovky tisíc kusů.

Například nedávnou knihu historika Christophera Clarka Náměsíčníci o příčinách první světové války si koupilo přes 100 tisíc Němců. I když to není zrovna lehké čtení.

Přestože nic nenasvědčuje tomu, že by mezi Němci přibývalo sympatizantů nacismu, ruská média pojala zprávu o prodeji Hitlerovy knihy po svém.

Televize RT nebo server Sputnik, a ten i ve své české verzi, přinášejí pouze informaci o tom, že se z Mein Kampfu stal v Německu bestseller. Žádný kontext k tomu nepřidávají. U jejich čtenářů tak může vzniknout dojem, že Němci knihu kupují prostě ze sympatií k Hitlerovi.

Počet Němců, kteří se loni účastnili akcí neonacistů nebo pravicových extremistů, podle policie oproti roku 2015 klesl. Na druhou stranu ovšem roste podpora strany Alternativa pro Německo. Tu někteří kritici řadí ke krajní pravici, politologové ji ale většinou označují jako nacionalistickou a populistickou.

Mein Kampf jako užitečný studijní materiál

Šéf Ústavu pro soudobé dějiny Wirsching v souvislosti s titulem Mein Kampf připomněl, jakou roli má dnes ve světě propaganda a zpochybňování jakýchkoliv faktů. Je tedy užitečné seznámit se s tím, jaké metody používala propaganda nacistů.

"Je to šance dozvědět se něco o příčinách a důsledcích totalitních ideologií. A to v době, kdy se šíří autoritářství a pravicová hesla," myslí si Wirsching.

Hitler napsal Mein Kampf ve vězení po svém neúspěšném pokusu o puč z roku 1923. Vyložil v něm své názory a program. Kniha obsahuje tři základní myšlenky: Německo musí dobýt "životní prostor" na východě, ovládnout Evropu a vyhladit Židy.

Po válce přešla autorská práva na knihu na spolkovou zemi Bavorsko, která ji odmítala vydat z respektu k Hitlerovým obětem a obavám z propagace nacismu.

Autorská práva vypršela k 1. lednu 2016, a knihu je tak možné volně šířit. Historici z mnichovského Ústavu pro soudobé dějiny proto rychle připravili zmiňované kritické komentované vydání, které má ve dvou svazcích skoro dva tisíce stran. Plán vydat nekomentované vydání zatím nikdo neoznámil.

Mein Kampf loni opět vyšel i v Česku, a to v nakladatelství Naše vojsko. Podle něj se prodával velmi dobře.

Na rozdíl od německého vydání ale nejde o kritickou komentovanou edici. Kniha je doplněna pouze několika předmluvami.

Vydavatel Michal Zítko v roce 2001 vydal Mein Kampf v Česku ve stotisícovém nákladu rovněž jen s předmluvou. Dostal za to tříletý podmíněný trest za propagaci nacismu, který zrušil až Nejvyšší soud.

autor: Ondřej Houska