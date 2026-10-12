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Zahraničí

Němci dopadli podezřelé ze žhářství v Polsku, jde o hybridní válku, uvedl Tusk

ČTK
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Polský premiér Donald Tusk v pondělí podle agentur oznámil, že německá policie na polskou žádost zadržela dva turecké občany, kteří jsou podezřelí, že v září u Varšavy podpálili pozemní stanici společnosti Starlink. Šéf polské vlády to označil za další akt hybridní války. Za sabotáží stojí Rusko, prohlásil podle médií polský ministr pověřený koordinací zvláštních služeb Tomasz Siemoniak.

FILE PHOTO: Polish-Swedish intergovernmental consultations in Gdynia
Polský premiér Donald TuskFoto: REUTERS – Lukasz Glowala
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„Pachatelé této sabotáže stanou před polskými soudy,“ napsal Tusk na sociální síti X.

„Nepochybujeme, že za touto sabotáží stojí ruské služby,“ prohlásil ministr Siemoniak podle serveru Onet. Ministr vnitra Marcin Kierwiński uvedl, že jakmile podezřelí z podpálení stanice budou dopraveni do Polska, budou obviněni, že žhářství spáchali na zakázku cizí rozvědky.

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Pozemní stanice společnosti Starlink v obci Wola Krobowska ležící poblíž Varšavy vzplála večer 24. září. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Stanice zajišťovala přístup k internetu značné části střední a východní Evropy, a to včetně Ukrajiny, která se brání ruské agresi. Stanice byla uvedena do provozu v roce 2021, šlo o první objekt svého druhu v Polsku, připomněl Onet.

Tusk v září varoval před možným zesílením hybridních útoků Ruska na východní křídlo NATO. Moskva podle něj plánuje i útoky drony či raketami na evropské země včetně Polska s cílem oslabit západní podporu boje Ukrajiny proti ruské invazi. Moskva jakékoli takové plány popřela.

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Satelitní služba Starlink amerického miliardáře Elona Muska poskytuje připojení k internetu i ukrajinské armádě, což podle expertů představuje důležitý faktor při obraně před ruskou agresí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naléhá, aby USA umožnily Ukrajině za pomocí Starlinku zasahovat i místa, odkud ruské síly odpalují balistické rakety.

„Pomozte nám ochránit naše nebe a získat zde nadvládu. (Ruský prezident Vladimir) Putin pak usedne k jednacímu stolu,“ uvedl Zelenskyj minulý týden poté, co ruské útoky zabily v ukrajinských městech více než sedm desítek lidí.

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