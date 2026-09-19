"Nemáme planetu B!" Tisíce lidí se ve Švýcarsku zvedly kvůli oteplování klimatu

Tisíce lidí dnes vyrazily ve švýcarských městech Ženevě a Lausanne do ulic protestovat proti nečinnosti vlády ohledně globálního oteplování. Napsala to agentura AFP, podle níž demonstrující reagovali na výzvu koalice více než stovky sdružení a politických stran pod společným heslem: "Žádná léta s 50stupňovými teplotami."
Pochodů se zúčastnili lidé všech věkových kategorií, kteří nesli transparenty se slogany jako "Nemáme planetu B" nebo "Jsme uvaření", popsali reportéři AFP. Větší demonstrace se odehrála v Lausanne, kde podle organizátorů vyrazilo protestovat nejméně 8000 lidí.
"Toto léto byl skutečný nedostatek vody," řekl sedmačtyřicetiletý herec Vincent Fontannaz, jenž demonstroval převlečený za kapku vody. "Nejde jen o bazény, ale především o zemědělství. A vlastně o naše přežití," uvedl.
"Jde o to, abychom našim úřadům řekli, že je opravdu čas jednat," prohlásil další z účastníků pochodu, zhruba šedesátiletý Yves Froidevaux. Jednatřicetiletý odborový aktivista Guillaume Matthey vyjádřil naději, že to bude začátek "nového cyklu rozsáhlé lidové mobilizace", která vyvine tlak na politické a finanční lídry země kvůli jejich nedostatečné reakci na klimatickou krizi.
Letní vlny veder si letos ve Švýcarsku vynutily odpojení jaderné elektrárny a v Curyšském jezeře zaznamenali rekordně nízkou hladinu vody, napsala AFP.
Nečinnost potvrdil i soud
Agentura zároveň připomněla verdikt Evropského soudu pro lidská práva z roku 2024, podle něhož Švýcarsko nečiní dost v boji proti klimatickým změnám. Soud dal tehdy za pravdu skupině starších švýcarských žen, které vládu své země zažalovaly.
Bylo to poprvé, co štrasburský soud odsoudil nějaký stát kvůli nedostatečnému boji proti klimatické změně. Švýcarská vláda poté oznámila, že přispěje 135 miliony franků (téměř 3,5 miliardy korun) do mezinárodního Zeleného klimatického fondu, jehož cílem je financování klimatických opatření v průmyslově méně rozvinutých zemích.
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