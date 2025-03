"Ne, hoši, žádné příměří." Jednoduché to s Ruskem nebude, naznačují výroky z Moskvy

Vladimir Solovjov, jeden z nejvýraznějších propagandistů Kremlu, ve svém vystoupení opět tvrdě útočil na Ukrajinu a její západní spojence. V projevu, který byl směsí výsměchu a hrozeb, prohlásil, že Kyjev nebude mít vliv na podobu případného příměří. “Vše bude tak, jak by to mělo být podle nás,” řekl. Výroky zazněly těsně před úterní schůzkou mezi zástupci Ukrajiny a USA v Džíddě.

Solovjov se ve vysílání s dávkou ironie vyhradil proti nedávnému návrhu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a britského premiéra Keir Starmera, kteří se snažili prosadit dohodu o dočasném příměří, jež by se vztahovalo na moře, vzdušný prostor a energetickou soustavu.

Podle zástupců obou zemí by tento plán, na jehož vykonání by dohlížely zahraniční jednotky, otevřel cestu k další fázi klidu zbraní. Návrh země vypracovaly proto, že Macron v příměří podepsané Američany a Rusy nevěří, informoval list Le Figaro.

"Geniální plán. Umíte používat hlavu? Schopnosti Ukrajinců sice přináší nepříjemnosti, ale nesrovnatelné s tím, co děláme my. Asi sedmdesát procent jejich energetické infrastruktury jsme už zničili a zlikvidujeme všechno, když to bude potřeba. Takže ne, hoši, žádné příměří pro vás," prohlásil Solovjov v televizi.

Solovjov není sám

Jeho slova zazněla těsně předtím, než se Ukrajina a Spojené státy v úterý dohodly na návrhu 30denního příměří v bojích s Ruskem. Ministerstva zahraničí obou zemí v prohlášení po jednání zároveň oznámily, že USA ihned obnovuje vojenskou pomoc Ukrajině a Washington opět začne s Kyjevem sdílet své zpravodajské informace.

Události související s válkou na Ukrajině sledujeme on-line

"Existují odlišné typy míru. My vnímáme mír zcela jinak. Naše vize je přímá a jasná," komentoval propagandista rozhodně.

Solovjovova slova připomínají nedávná prohlášení prezidenta Vladimira Putina. Ten minulý týden prohlásil, že Rusko musí zvolit takovou mírovou variantu, která mu bude nejlépe vyhovovat a zajistí mír v dlouhodobém horizontu.

K úterní schůzce mezi Ukrajinou a USA se mezitím kriticky vyjádřil místopředseda horní komory ruského parlamentu Konstantin Kosačov. A v podstatě zopakoval Solovjovův postoj. "Ukrajinci souhlasí s tím, co jim říkají," napsal Kosačov na telegramu. "Rusko je v ofenzívě a proto to s ním bude jinak. Jakékoli dohody (se vším pochopením pro nutnost kompromisu) budou za našich podmínek, nikoliv amerických,"

"Rusko je nejsvobodnější na světě." Z rozporů v Putinově režimu mrazí, říká Remunda (celý rozhovor i se článkem zde)