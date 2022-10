Proč opustili rodnou zemi? Novináři oslovili Rusy, kteří uprchli do Arménie

Strach z mobilizace, snaha získat občanství, ale i nákup oblíbených značek, které už se v Rusku nedají sehnat. To jsou důvody odchodu z domoviny některých z deseti tisíců Rusů, kteří zakotvili v Arménii. Na to, proč opustili svou rodnou zemi, se jich v Jerevenu ptali novináři Rádia Svobodná Evropa.

Desítky tisíc Rusů dorazily v posledních dnech do Arménie. Jejich příchod způsobila především vyhlášená mobilizace. "Na překročení všech hranic čekají obrovské fronty lidí. Letenky se výrazně zdražily. Nechci válku s Ukrajinou, protože ji nepodporuji," uvedl jeden z Rusů v anketě v arménském Jerevanu.

Někteří Rusové odletěli ve spěchu a netuší, kdy se vrátí zpět do domoviny. "Zpáteční letenku zatím nemám. Přijel jsem s několika přáteli a v tuto chvíli nevíme, jak dlouho tu zůstaneme. Nikdy jsem nesloužil v armádě, takže nejsem připravený jít do války," popsal mladý Rus.

I když většina z Rusů opustila svou zemi kvůli mobilizaci, někteří přijeli do Arménie už před jejím vyhlášením. "I když jsem odjel před vyhlášením mobilizace, stejně to souvisí s naší vojenskou operací. Vadí mi, že mnoho značek a produktů, které mám rád, už u nás není k dostání. Zatím jsou stále v Arménii. Mohu chodit do obchodů, které už nejsou v Rusku, ale jsou stále v Arménii," popsal jeden z dotazovaných v anketě.

Do Arménie se vydali i Rusové, kteří tu mají kořeny a příbuzné. "Jsem Armén. Žil jsem v Rusku a narodil jsem se v Rusku. Můj otec je Armén, díky němuž jsem tu získal doklady. Přijel jsem sem, abych získal arménské občanství," uvedl muž.

Ze stejného důvodu z Ruska odjel i jiný Rus, kterého novináři v Jerevanu oslovili. "Můj otec, který už nežije, byl Armén. Moje matka je Ruska. Rozhodl jsem se sem přijet na prázdniny. Naposledy jsem tu byl před 40 lety. Přijel jsem si užít Arménii. Chci tu také získat pas a občanství," doplnil.