Některé obchody v Polsku po školních útocích stahují halloweenské zboží

Některé obchodní řetězce v Polsku stahují z pultů určité zboží související se svátkem Halloween. Činí tak v reakci na nedávné útoky v polských školách. Napsala to ve čtvrtek agentura PAP, podle níž změny v nabízeném sortimentu oznámili prodejci jako je Biedronka, Carrefour Polska, SMYK nebo Action. Z prodeje stahují například kostýmy, masky a předměty napodobující zbraně.
V Polsku se nedávno odehrálo několik násilných incidentů ve školách, při kterých útočníci použili nože nebo ostré předměty.
Minulou středu devatenáctiletý student střední školy v Ostrolence nožem zranil pět spolužáků, dva učitele a dva další lidi. Zranění způsobil i sobě. Ve čtvrtek na základní škole nedaleko Wyszkowa patnáctiletý bývalý žák ostrým předmětem zranil školnici, učitelku a ředitele školy, přičemž školnice zemřela. Následně jednadvacetiletá žena ostrým předmětem zranila ve varšavské škole tři ženy.
"Došli jsme k závěru, že vzhledem k současným okolnostem je nejdůležitější sladit naši produktovou řadu se společenským kontextem a očekáváním našich zákazníků.
Chceme, aby naše sezónní nabídka podporovala pozitivní emoce," uvedla Malgorzata Polakowská z řetězce Biedronka. Pracovníci řetězce v současné době podle ní některé produkty spojené s Halloweenem odstraňují.
K podobnému kroku přistoupil Carrefour Polska a maloobchodní řetězec Action se rozhodl stáhnout z prodejen halloweenské kostýmy, které obsahují masky.
SMYK, který se soustředí na prodej zboží pro děti, stahuje podle PAP veškeré doplňky s halloweenskou tematikou, včetně předmětů připomínajících zbraně, a to z kamenných obchodů i ze svého e-shopu.
"Jsme přesvědčeni, že za současných okolností není vhodné, aby se takové zboží objevovalo na pultech obchodu, který je zaměřen na rodiny," řekla marketingová specialistka společnosti SMYK Katarzyna Czechowská-Jakubowská.
Halloween má původ v keltském svátku Samhain, přičemž Keltové věřili, že poslední říjnový den se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých. Ve čtvrtek je populární zejména v anglosaském světě, Irsku, Británii nebo Spojených státech, a je pojímán hlavně jako slavnost pro děti a mladé, rej duchů a maškar, přičemž ho doprovází patřičné dekorace.
Ačkoliv tento svátek nemá v polské kultuře hluboké kořeny, mezi mladými lidmi získává na oblibě, napsala agentura PAP.
Mohlo by vás také zajímat: Vyhrožoval polským vojákům, všechno natáčel. Když se otevřely dveře, nestačil se divit
Zadrželi šéfa vlivného ruského média. Jeho podřízený psal o korupci kremelských špiček
Sergej Sokolov, šéfredaktor nezávislého ruského listu Novaja gazeta, který byl ve čtvrtek po domovní prohlídce zadržen a odvezen k výslechu, se vrátil do redakce. List, který je ruskými úřady označován za takzvaného zahraničního agenta, o tom informoval na platformě Telegram. Vyšetřování se podle médií týká nezákonného nakládání s osobními údaji.
Mírněte se. Evropským lídrům se nelíbí Zelenského výpady proti Trumpovi
Lídři Evropské unie v pátek chtějí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského požádat, aby zmírnil svou veřejnou kritiku Donalda Trumpa. Obávají se totiž, že Zelenského stále ostřejší výroky mohou dále zhoršit už tak napjaté vztahy mezi Washingtonem a Kyjevem.
ŽIVĚ Povolební vyjednávání pokračují. V Ústí míří ANO i ODS do opozice
Koalice Jedno Ústí, která vyhrála v Ústí nad Labem volby, bude vládnout bez dalších partnerů. Primátorem bude ředitel městských služeb Tomáš Vohryzka. Jedno Ústí spojilo před letošními volbami sedm ústeckých stran a hnutí (PRO!Ústí, Piráti, Zelení, STAN, TOP 09, UFO a Naše Česko) a desítky nestraníků. ANO odchází v krajském městě po osmi letech do opozice. Tam bude i ODS.
Morální maják zhasíná. Jestřábi jsou pro tvrdý postup, zájem je ale opačný
„Je to zrádce.“ Wałęsa si už nemyslí, že Trump přátelství s Rusy jen předstírá
Bývalý polský prezident a nositel Nobelovy ceny za mír Lech Wałęsa je v Praze, kde přebírá Výroční cenu Liberálního institutu. Ve středečním setkání s novináři v Praze připomněl, že bezpečnost střední Evropy vznikala i díky české stopě Václava Havla. V rozhovoru zároveň upozornil, že Rusko a Čína podle něj znovu nabízejí politiku síly, před níž je třeba Evropu chránit i dnes.