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Zahraničí

Nekompromisní signál Kremlu. Severní Evropa jde cestou jaderného odstrašení

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
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Deset evropských zemí by mohlo nově být v programu britského jaderného odstrašení. Jedná se o doplněk k NATO a jeho výhodou je možnost reagovat i bez aktivace článku 5 Severoatlantické smlouvy. V rozhovoru pro finský deník Italehti to oznámil velitel britského námořnictva Gwyn Jenkins. Podobnou iniciativu má v Evropě také Francie.

britský jaderný deštník
britský jaderný deštníkFoto: Shutterstock, Aktuálně.cz, AI – Petr Šimčík
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„Budujeme síly založené na námořních schopnostech zemí JEF. Jejich velikost se bude měnit podle mise. Všichni zavádíme nové technologie a autonomní systémy,“ řekl v pondělním rozhovoru britský generál finským novinám.

Státy sdružené ve formátu Joint Expeditionary Force (JEF) podle něj budují nové bojové síly, které mají být schopné rychle reagovat na případnou bezpečnostní krizi v severní Evropě. JEF sdružuje Británii, Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Island, Estonsko, Lotyšsko, Litvu a Nizozemsko.

Podle Jenkinse představuje doplněk k NATO a jeho výhodou je možnost reagovat i bez aktivace článku 5 Severoatlantické smlouvy. Jednotky budou mít připravené válečné plány a v případě potřeby budou schopné okamžitě zasáhnout.

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Jenkins zdůraznil, že Finsko je již nyní chráněno britským jaderným arzenálem. „Finsko je pod jaderným deštníkem. To je zaručeno našimi ponorkami, které právě teď hlídkují v Atlantiku,“ prohlásil. Na otázku, zda britské jaderné schopnosti tvoří „konečnou páteř odstrašení“ také pro nové síly JEF, odpověděl stručně: „Rozhodně.“

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Britské jaderné odstrašení

Jenkins zároveň potvrdil, že toto sdělení má být vnímáno i jako signál směrem k Moskvě. Na dotaz, zda jde o vzkaz Kremlu, reagoval jednoznačně: „Přesně tak to je.“

Britský generál varoval před podceňováním bezpečnostní situace v Evropě. Největší obavou je podle něj nepředvídatelnost současného vývoje.

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„Pokud je jedna věc, která mi jako veliteli Královského námořnictva nedá spát, je to nepředvídatelnost naší současné situace,“ uvedl. Dodal, že Rusko podle něj nerespektuje mezinárodní pravidla a že armády demokratických států musí být připraveny i na nejhorší scénáře.

„Nepovažoval bych za nemožné, aby nás Rusko v Evropě vyzkoušelo,“ varoval Jenkins.

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britský jaderný deštník
britský jaderný deštníkFoto: Aktuálně.cz – Petr Šimčík

Nejen Britové

Už v březnu nabídl Finsku připojení k francouzskému programu pokročilého jaderného odstrašení prezident Emmanuel Macron. Obě země nakonec před dvěma týdny oznámily, že se Finové k iniciativě připojí.

Francie si v programu ponechává výhradní kontrolu nad svými jadernými zbraněmi a rozhodnutí o jejich použití zůstává pouze na francouzském prezidentovi. Iniciativa zahrnuje především strategické konzultace, účast spojenců na cvičeních a možnost dočasného rozmístění francouzských letounů schopných nést jaderné zbraně na území partnerských států.

Podívejte se na to, jak britský voják hovoří o zkušenostech získaných z Ukrajiny:

Britský voják popisuje zkušenosti, které se NATO učí od Ukrajinců. Tapa, 22. září 2026. | Video: Jaroslav Synčák
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