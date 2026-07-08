Několik zraněných po útoku na gymnáziu v Bavorsku, na místě zasahuje police

Německá policie provádí rozsáhlý zásah na gymnáziu v Schongau v Bavorsku, odkud je hlášeno několik zraněných. Informovala o tom agentura DPA s tím, že policie zadržela podezřelého. Okolnosti zatím nejsou jasné, podle policie se škola zřejmě stala terčem útoku. Deník Bild s odvoláním na své zdroje napsal, že čtyři lidé utrpěli těžká zranění.
V Bavorsku je stále školní rok, prázdniny dětem začnou v srpnu.
Připravujeme podrobnosti…
Chtěl oklamat smrt. Ani miliardy a stovky senzorů ale boha biohackingu nespasily
Dlouhodobě hlásá, že smrt je jen technický problém, který lidstvo brzy vyřeší. Příběh amerického miliardáře Bryana Johnsona ovšem narazil na lidské limity. Ukázalo se, že ani nepřetržitý dohled lékařů, přísný režim a miliony dolarů investované do vlastních orgánů ho neochránily před vážnou diagnózou.
ŽIVĚ Má smysl dál riskovat Trumpův hněv? NATO možná příští summit odpíská
Česká republika letos podle premiéra Andreje Babiše nesplní závazek vydávat na obranné výdaje dvě procenta HDP. Babiš to řekl před summitem v Ankaře. Na summit dnes dorazil i americký prezident Donald Trump a začal „úřadovat“. NATO už proto zvažuje, že příští summit v Albánii se neuskuteční.
Tesco zvažuje odchod z Česka, píše Financial Times
Britský maloobchodní řetězec Tesco zvažuje prodej svých aktivit ve střední Evropě včetně České republiky. S odkazem na své zdroje to ve středu napsal server deníku Financial Times (FT). Firma by se tak po 30 let trvajících snahách vybudovat globální maloobchodní impérium soustředila znovu na domácí trh. Vyjádření české součásti řetězce ČTK zjišťuje.
ŽIVĚ Nosková - Mertensová. První set nabízí tuhou bitvu, Česko může mít dvě semifinalistky Wimbledonu
Sledujte online přenos ze čtvrtfinále tenisového Wimbledonu mezi Lindou Noskovou a Elise Mertensovou z Belgie.
Bombový útok v Monaku má českou stopu, zadržený Ukrajinec se narodil v Česku
Jeden z dvou zadržených mužů na Ukrajině kvůli vraždě Ukrajinky Anastasije Berezovské, kterou úřady podezřívají z podílu na bombovém útoku v Monaku, je Ukrajinec narozený v Česku, respektive v někdejším Československu. Vyplývá to z pasu muže, který ve středu zveřejnil ukrajinský protikorupční portál Antikor