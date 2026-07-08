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Zahraničí

Několik zraněných po útoku na gymnáziu v Bavorsku, na místě zasahuje police

ČTK

Německá policie provádí rozsáhlý zásah na gymnáziu v Schongau v Bavorsku, odkud je hlášeno několik zraněných. Informovala o tom agentura DPA s tím, že policie zadržela podezřelého. Okolnosti zatím nejsou jasné, podle policie se škola zřejmě stala terčem útoku. Deník Bild s odvoláním na své zdroje napsal, že čtyři lidé utrpěli těžká zranění.

Policie Německo, Polizei - ilustrační foto
Policie Německo, ilustrační fotoFoto: Foter.com / HamburgerJung
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V Bavorsku je stále školní rok, prázdniny dětem začnou v srpnu.

Připravujeme podrobnosti…

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